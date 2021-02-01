1 февраля в ЛНР началась вакцинация от коронавируса

В ЛНР началась вакцинация от коронавируса. Фото: ЛИЦ

Первая партия вакцины от коронавируса прибыла в ЛНР в минувшие выходные. Об этом сообщил Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

- Благодаря неоценимой помощи Российской Федерации наша Республика получила возможность провести добровольную бесплатную вакцинацию всех, и в первую очередь, самых незащищенных слоев населения, - заявил руководитель государства. - Считаю, что необходимо со всей мерой социальной ответственности подойти к вопросу вакцинации. Это позволит нам в дальнейшем снять ограничения и вернуться к спокойной, свободной и здоровой жизни.

В министерстве здравоохранения Республики сообщили, что в числе первых сделать прививки смогут медики, педагоги и отдельные категории сотрудников правоохранительных органов.

Вакцинация в ЛНР стартовала 1 февраля. Первыми в прививочный пункт прибыли сотрудники скорой помощи и министерства по чрезвычайным ситуациям.

- Вакцинации подлежат все лица, которые не перенесли подтвержденную коронавирусную инфекцию. Вакцинация проходит после осмотра специалистами и осуществляется в два этапа. Первый компонент вводится в мышцу, через 21 день вводится второй компонент. В течение 30 минут после вакцинации пациент должен проходить наблюдение и находиться в месте, где он получил вакцину, - цитирует Луганский информационный центр заявление министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко.

В ЛНР началась вакцинация от коронавируса. Фото: ЛИЦ

После получения первой партии вакцины Республика будет получать ее на регулярной основе.

- Следующий транш у нас прогнозируется в феврале, и так в течение всего периода, пока мы не привьем всю декретированную группу, которая подвержена максимальному контакту, - заявила министр.

Уже после того, как будет проведена вакцинация декретированных групп, контингент, который будет прививаться, расширится.

Ранее мы сообщали, что вакцинация стартовала в Донецкой Народной Республике. В первых рядах возможность сделать прививку получили медики, работники сферы образования и социальной сферы и сотрудники силовых ведомств. Корреспонденты «Комсомолки» отправились в один из столичных пунктов для вакцинации. Всего в ДНР их 38.

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