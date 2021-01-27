Житель Донецка за две тысячи долларов купил паспорт Украины и попал под суд

На КПВВ «Новотроицкое» украинские пограничники тщательно изучают документы дончан. Фото: ГПСУ

Житель Донецка Александр приобрел за две тысячи долларов паспорт гражданина Украины. Видимо, чтобы беспрепятственно посещать незалежную. Но дальше КПВВ «Новотроицкое» проехать не смог. Его задержали украинские пограничники. А на днях вынес приговор Волновахский районный суд.

Из ДНР на Украину через пункт пропуска «Еленовка» (находится на одной трассе с КПВВ «Новотроицкое») беспрепятственно пропускают только жителей, у которых есть прописка на украинской территории. Остальные добираются в незалежную через Россию. Путь далекий, долгий и дорогой.

В октябре прошлого года Александр решил купить украинский паспорт. В интернете нашел на Украине человека, который обещал помочь. «Услуга» обошлась в две тысячи долларов. Дончанин ее оплатил с биткоин-кошелька.

А уже 17 декабря Александру передали документ гражданина Украины. Но не пластиковый биометрический ID-паспорт, а бумажный, старого образца. Документ якобы был выдан в Киеве, в Печерском райотделе ГМС. А последнее место прописки с 2013 года – в Константиновке Донецкой области, которая сейчас подконтрольна Украине.

Накануне Нового года, 28 декабря, мужчина отправился в путь. Прошел республиканский пункт пропуска в Еленовке, а в Новотроицком Александра «тормознули». Украинским пограничникам показался подозрительным предъявленный паспорт. Позже эксперты определили, что у документа нет специальных элементов защиты.

Дончанина обвинили в использовании заведомо поддельного документа (п. 4 ст. 358 УК Украины). Александр был вынужден рассказать следователям, как было на самом деле. Признать свою вину и покаяться. Это смягчило приговор. Суд оштрафовал мужчину всего на 850 гривен (2200 рублей). Хотя санкция данной статьи предусматривает более серьезное наказание - арест до 6 месяцев или ограничение свободы до двух лет. Еще Александр должен заплатить 4 тысячи гривен (10 тысяч 400 рублей) за проведение экспертизы.

По всей видимости, Александр изначально подозревал, что ему могут подсунуть фальшивый паспорт. Хотя за две тысячи «баксов» могли бы сделать и настоящий. Кстати, мошенники «ловят» простаков не только в интернете. В Донецке полно объявлений, в которых обещают любой украинский документ без выезда в незалежную. Даже биометрические паспорта. И клиентов у аферистов хватает. Хотя, отметим, что есть и добросовестные «фирмы». В частности, в вопросах оформления и получения наследства. Но таких гораздо меньше, чем мошенников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские пограничники забрали у жительницы ДНР деньги для лечения от онкологии

Конфискованную сумму удалось вернуть только через полгода, благодаря помощи правозащитников (подробнее)