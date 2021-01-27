Виталий Киселев: Под Дебальцево украинские военные сначала тяжело ранили защитника ЛНР, а потом ждали, пока он умрет

Бойцы на передовой постоянно находятся на грани жизни и смерти. Фото: УНМ ЛНР

Стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы тела пропавшего у линии соприкосновения в районе Дебальцево защитника ЛНР. В середине января 47-летний Виктор Калуцкин при возвращении с боевых позиций в условиях плохой видимости сбился с пути и вышел в межпозиционное пространство, где был хладнокровно расстрелян украинскими карателями из 59-й бригады. Об этом «Комсомолке» рассказал известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев (позывной «Коммунист»), который ведет проект «Путь Визенталь».

По его данным, смерть наступила от огнестрельных проникающих пулевых ранений грудной клетки и живота с повреждением внутренних органов и острой кровопотери. Эксперты утверждают, что при своевременном оказании квалифицированной медицинской помощи жизнь могла бы быть сохранена.

- А его, по сути, сначала расстреляли, тяжело ранили, а потом ждали, пока он умрет от кровопотери. Что, боялись даже к раненому подойти? Думали, по морде схлопочут? – возмутился Виталий Киселев.

Он обратил внимание, что в условиях плохой видимости, когда нельзя рассмотреть приближающегося человека к посту или к запретной границе, его останавливают окриком «Стой, кто идет?». Если ответа не последовало, делается предупреждение: «Стой, стрелять буду!». Если движение продолжается, тогда стреляют вверх. И только потом, в случае, невыполнения и этого требования или обращении в бегство – применяется огонь на поражение.

- Но я больше, чем уверен, военную науку вряд ли знают в регулярной украинской армии, а про выходцев из «добробатов» и говорить нечего, - констатировал ведущий передачи «Путь Визенталь».

Медикам ЛНР удалось спасти жизнь украинскому разведчику Александру Пупко и сохранить обмороженную ногу. Фото: УНМ ЛНР

Он отметил, что бойцы Народной милиции относятся гуманно к нуждающимся в помощи боевикам ВСУ, а медики борются за их жизнь, когда требуется помощь. Доказательство тому - случай с двумя наркоманами из 14-й бригады ВСУ, которые в декабре в состоянии наркотического опьянения забрели на позиции ЛНР. Один из них - Николай Тарасюк - умер от передозировки наркотиками по дороге в больницу. Другому - Александру Пупко - медикам удалось спасти жизнь и сохранить обмороженную ногу. Потом его передали Украине.

- Власти «незалежной» постоянно говорят, что, мол, воевать не хотят, жаждут мира. И прочую подобную ерунду несут в прессе и на встречах разных, и где только можно еще. И при этом продолжают стрелять в Донбассе, убивать защитников и мирных жителей Республик. Вы вообще без тормозов! А еще обиженных из себя корчите, когда вас отморозками называют, - сделал вывод Виталий Киселев.

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