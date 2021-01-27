Валерий Герланец: «Нужно возвращать моду на чтение с помощью специальных государственных программ»

Заинтересовать ребенка чтением возможно только в читающей семье. Если не читают родители, то и ребенок вряд ли возьмет книгу в руки Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Книга этого писателя появилась в нашей семье в самый разгар войны – на пороге стоял 2015 год. Обстрелы, нищета, неопределенность и каждый день все новые и новые смерти и разрушения… Красочная книга о новогодних приключениях мальчика Андрюши, его сестрички Ксюши и их таксы Аббы, которую я взяла дочке в подарок под елочку, так контрастировала со всем происходящим за окном, что от нее не хотелось отрываться. Было в ней что-то светлое и обнадеживающее.

Сначала мы читали ее вместе с ребенком, а когда книга подошла к концу, начали ее снова. А затем это стало традицией – с приходом зимы, дочь достает ее с полки и читает уже самостоятельно. И вот, наконец-то, мне удалось встретиться с ее создателем – донецким писателем, драматургом, публицистом, многократным лауреатом международных и республиканских литературных конкурсов и премий Валерием Герланцем.

Детство было голодным и суровым

Детство свое Валерий Ильич вспоминает, как трудное и голодное. Родился он через 6 лет после войны в Оренбургской области, куда родителей-донбассовцев направили как молодых специалистов. Там маленький Валерий заболел. Диагноз в то время практически смертельный – дифтерия.

- Отец в свои 22 года уже работал мастером на крупном военном заводе. Ему позвонили на работу и сообщили, что его сын умер. Он помчался в больницу, не зная, что я еще жив, - рассказывает Валерий Ильич. - И тут мне просто очень повезло. В больницу накануне приехал какой-то доцент, который изучив мою историю болезни и назначенное лечение, дал нагоняй лечащему врачу, и, как рассказывала мне потом мама, заставил срочно применить какой-то препарат, который меня и воскресил. К сожалению, я даже имя своего спасителя не знаю… Иногда думаю, может, в память о своем непростом детстве, я и стал детским писателем.

А затем родители возвратились в Донбасс, где Валерий позже поступил в Донецкий политех.

- Поступал ради родителей, они ведь у меня техническая интеллигенция. Сказали: «Окончишь институт и потом – поступай, куда хочешь». Так я стал инженером-механиком автомобильного транспорта. И, знаете, не жалею, - признается писатель. - Техническое образование – это прочный фундамент. Диплом защитил на отлично. Но свою, заложенную в каждого из нас программу, не перепишешь. Подался на Высшие курсы режиссеров и сценаристов при Госкино СССР. Нам читали лекции Тарковский, Рязанов, Басов, Евстигнеев, а в группе со мною учился Владимир Хотиненко, Юрий Мамин и много других талантов.

«Мы писали то, что хотели читать люди»

Впоследствии Валерий пишет несколько пьес для детского театра, которые были поставлены в Донецке, Днепропетровске, Луцке. Но основным все же стали писательство и журналистика – из своих 70 лет – без малого полвека он посвятил именно ей, работая в одной из самых популярных газет - «Вечерний Донецк», у которой было более 300 тысяч подписчиков, а опыт приезжали перенимать даже американцы.

- Мне повезло застать одни из самых свободных периодов в журналистике. Это было время с 90-х и до 2000 годов. Мы ушли из-под горкомов, обкомов и никто нам больше не указывал, что и как писать, - вспоминает он. – Наша газета еще раньше отказалась от всякого официоза, от длинных, никому ненужных статей о пленумах, съездах и старалась писать то, что интересно и нужно людям. Это и стало секретом ее успеха. Выходили мы шесть раз в неделю и это, пожалуй, была настоящая журналистика.

До детской литературы нужно дорасти

А 1993 году он написал свою первую детскую книгу «Путешествие за звездой».

- Как-то мне пришлось брать интервью у мастера детектива - Татьяны Устиновой, которая приезжала в Донецк. Я спросил, нет ли у нее задумки написать детский детектив, на что она очень изумилась и ответила, чтобы писать для детей, нужно обладать огромным талантом, и она еще не созрела для этого, - рассказывает Валерий Ильич. – Писал я в свободное от основной работы время, хотя его практически не было в ежедневной газете. В детской литературе привлекала в первую очередь неограниченная свобода действий – здесь легко мог заговорить стол или какое-то животное, простор невероятный! Ты придумываешь идею, главных героев, вдыхаешь в них жизнь, а затем уже они ведут за собой и диктуют сюжетные перипетии -только успевай записывать. Порой спать не ложился, чтобы не потерять нить повествования. А главное – мне самому должно быть интересно то, о чем пишу.

Успех первой же книги был невероятный, издательству даже пришлось допечатывать тираж. А затем последовало продолжение истории с этими же героями. Книгой донецкого писателя заинтересовался «Союзмультфильм», Валерию Ильичу прислали договор на ее постановку. Могла бы получиться интересная космическая эпопея с яркими героями, но у киностудии начались финансовые проблемы… Зато вышла книга, в которую вошли три приключения понравившихся детворе героев.

Говорить на языке ребенка

Всего у Валерия Герланца вышло более 60 книг для детей в прозе и стихах, причем не только на Украине, но и в России, Канаде, США, Чехии.

- Тут главное – мне самому должно быть интересно то, о чем пишу. Я без сожаления расставался с надоевшими героями и создавал новых, - делится секретами мастерства он.

Возможно, успех был продиктован тем, что писатель «угадал» единственно верный тон, с которым можно говорить с детьми – без сюсюканья, высокопарности, занудных поучений, но с юмором, заинтересованностью и доверием.

- Мне часто приходится выступать перед детской аудиторией. Спрашиваю: «А кто из вас любит читать?» На весь класс порой – две-три поднятых руки, говорят, читать немодно. И даже те дети, что начинают читать в детстве, в большинстве своем отказываются от чтения в подростковом возрасте, - признает писатель. - Сейчас огромный доступ к информации, но это не делает подрастающее поколение умнее. Информация усваивается по касательной, знания эти поверхностные, ни о каком критическом и аналитическом мышлении и речи не идет. Такому человеку можно что угодно подсунуть под соусом грамотной пропаганды. Что все мы видим и пожинаем сейчас. Если не появятся целевые госпрограммы, которые будут призваны вернуть интерес к чтению, страшно подумать о перспективах. В свое время в Чехии, Китае, Финляндии правительством были приняты подобные программы и сейчас эти страны в лидерах по количеству читающих людей и издаваемых книг.

Свой фронт не оставил

Сказочных историй нет только в одной детской книге Валерия Ильича - «Маленький герой необъявленной войны», в которой идет повествование от лица ребенка о событиях последних лет в Донбассе. Сам писатель не смог бросить родной край, когда украинская армия в 2014 году обрушила на головы дончан «Грады» и «Смерчи».

- За окном взрывы, а я сижу за компьютером и пишу. В соседний дом на моих глазах попала мина, помню, как сыпались стекла и куски бетона. Родственники приглашали уехать. Отказался. Мой дом – здесь, - твердо произносит писатель. – Я люблю Донбасс и понимание, насколько это чувство сильное, пришло именно во время войны.

Сегодня Валерий Герланец продолжает писать. Ждет своего издания 2-х томник, в котором собраны детские произведения писателя. Готова к изданию его книга «Донецкий политех в моей жизни» - это историко-краеведческие воспоминания о прошлом и пережитом, написанные к 100-летию вуза. Практически завершена рукопись об истории театра и кино Донецкого края, начиная со второй половины XIX века и до наших дней.

- Некоторым очень хотелось бы представить Донбасс, как край бескультурных и необразованных работяг. А у нас театры были почти во всех городах! Например, вы знали, что государственные театры у нас были в Горловке, Енакиево, Славянске, Торезе, Константиновке, Чистяково? - говорит Валерий Ильич. – А сколько выдающихся деятелей в сфере искусства и культуры дал Донбасс! Обо всем этом необходимо рассказывать и помнить.

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