Коронавирус в ДНР, последние новости на 26 января 2021 года: Количество жителей, за все время заболевших COVID-19, приближается к 20 тысячам

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 262 жителя, а 25 – умерли. За это время 100 жителей выписали после выздоровления от COVID-19.

- Проведено 551 исследование, из них выявлено 175 случаев заболевания (31,7%) и у 87 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 19484. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 7260 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 10497. Летальных случаев – 1727.

Также за сутки выявлено 92 случая пневмоний, на 48 случаев больше, чем за предыдущий день. 62 человека госпитализированы. Всего на лечении 1646 пациентов с пневмониями, из них 652 на кислородной поддержке (+25 за сутки).

Медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

Тем временем, в минувший понедельник возобновился пропуск жителей через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Еленовка» под Донецком. Линию разграничения в обе стороны пересекли 173 человека и 40 автомобилей. За оказанием помощи обратилось 26 человек, из них двое - за медицинской помощью.

В Межведомственном оперативном штабе по предупреждению коронавируса сообщили, что для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию на подконтрольной Украине территории, для въезда – разрешение оперативного штаба.

Жители, которые едут в ДНР, заполняют бланк-согласие на направление в больницу для обследования на COVID-19. Или по желанию прямо на КПВВ проходят платное тестирование. Его стоимость 1750 рублей. Если результат отрицательный, то человек подписывает согласие на самоизоляцию в домашних условиях. В случае положительного результата въезжающего направят в больничный стационар для дальнейшего обследования.

Напомним, что сейчас в ДНР на линии разграничения работает только один пункт пересечения «Еленовка» – «Новотроицкое». По нему людей пропускают два раза в неделю – в понедельник и пятницу.

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