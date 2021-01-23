Главный инфекционист Макеевки Татьяна Симонова: Вакцина от коронавируса еще не поступила, а она уже обросла слухами

Татьяна Симонова возглавляла первую госпитальную базу для лечения ковида в ДНР Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Вакцина от коронавируса в Донецкую Народную Республику еще не поступила, а будущая прививочная кампания уже обросла слухам и домыслами. Прокомментировать их «КП» попросила главного инфекциониста Макеевки Татьяну Симонову.

МИФ №1 НЕИЗВЕСТНО, ЧТО НАМ ПРИШЛЮТ

- Самая распространенная страшилка – неизвестно, какую вакцину нам пришлют, - рассказывает Татьяна Геннадьевна. – В транспорте и в очередях люди сомневаются, что по линии гуманитарной помощи из Российской Федерации поступит именно «Спутник V». Иногда говорят, что привезут другую вакцину, в частности, Гам-КОВИД-Вак. Так это один и тот же препарат! «Спутник ви» - это торговая марка, под которой вакцина распространяется по миру (на сегодня России поступили заявки на приобретение свыше 1,2 миллиардов доз вакцины от более чем 50 стран. – Авт.).

МИФ №2 ВАКЦИНА ПРИДЕТ ИСПОРЧЕННОЙ

- «Спутник V» привезут в рефрижераторах – фургонах, оборудованных специальными термоконтейнерами (вакцина не может даже пять минут находиться выше -18 градусов). В Республике готовы сохранить вакцину: на днях «первичка» получила огромные новенькие морозильные камеры. Власти закупили их специально для хранения «Спутник V» (для других прививок, в том числе против гриппа) такой холодильник не нужен).

МИФ №3 ПЕРЕБОЛЕВШИЕ КОРОНАВИРУСОМ УМРУТ

- Можно услышать опасения людей, которые предполагают, что переболели коронавирусом. Некоторые из них бояться после вакцинации умереть. Они говорят: «Мне сделают прививку, и я умру». Это не так. Максимум, что может произойти, это несколько снизится защитный иммунитет к коронавиурсу. Поэтому желательно всем, кто будет прививаться против ковида, обследоваться на антитела. Тестирование первоочередных категорий будут проводить бесплатно.

МИФ №4 ПРИВЬЕШЬСЯ И ЗАБОЛЕЕШЬ

- Сейчас во всем мире запрещено делать вакцины из живых и даже ослабленных вирусов. Прививочный материал синтезируют в пробирках генные инженеры. В частности, препарат «Спутник V» получился безопасным, поскольку в его состав специалисты включили аденовирус, вызывающий ОРВИ; он не является новым и существует уже тысячи лет. Этот аденовирус лишен возможности размножаться в организме и вызывать инфекцию.

Как сообщала «КП», скоро в республики Донбасса российский гумконвой доставит вакцину от коронавируса «Спутник V». По словам медиков, прививочная кампания может стартовать уже в феврале. Для этого все готово. Прививочные кабинеты, медперсонал и морозильное оборудование. Сейчас активно составляются списки для вакцинации от ковида. Первыми привьют сотрудников учреждений здравоохранения, образования, работников социальной сферы, которые контактируют с людьми, и силовых ведомств.

СПРАВКА «КП»

Вакцину «Спутник V» разработали ученые НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи. Ее испытали на десятках тысяч добровольцев. Прививку проверили не на избранных молодых волонтерах с крепким здоровьем, а на самых обычных людях разных возрастов с разными букетами хронических болезней и прочих особенностей организма. Препарат назван в честь первого советского космического спутника. Запуск «Спутника-1» в 1957 году дал новый импульс космическим исследованиям во всем мире.

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