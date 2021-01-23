Дневник студента-медика: работа в «красной зоне» глазами медбрата

В отделении интенсивной терапии койки не пустуют и дня, а когда освобождаются, сразу же по линии санавиации поступают новые пациенты. Фото: Иван МАКОВЕЕВ

Максим (фамилию не указываем по его просьбе, поскольку ездит в гости к родственникам, живущим в Украине) учится на шестом курсе Донецкого медицинского университета имени М. Горького и написание диплома совмещает с работой медбратом в госпитальной базе для пациентов с ковидной пневмонией.

«ПОЧЕМУ Я ВЫБРАЛ «КРАСНУЮ ЗОНУ»»

- Помню, по телевизору смотрел, как в Китае ударными темпами строят больницы для спасения больных новой коронавирусной инфекцией, - рассказывает Максим. - У нас на лавочках и в транспорте обсуждали далекий Ухань, откуда родом нулевой пациент. Тогда я работал в терапевтическом отделении ЦГКБ № 16 Донецка.

Когда услышал о новой передовой в Донбассе, сразу же решил перейти работать в реанимацию. Мне, будущему врачу-анестезиологу, безусловно пригодится опыт, полученный в «красной зоне». К тому же я знал, что в отделениях интенсивной терапии всегда нужны были руки: работа тяжелая, многие не выдерживали. А когда у нас началась эпидемия коронавируса, и вовсе, вы помните, был жесткий кадровый голод. Кто, если не я, будет помогать пациентам, которые находятся на грани между жизнью и смертью?

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ В ГОСПИТАЛЬНОЙ БАЗЕ

- В нашем реанимационном отделении лежат самые тяжелые пациенты. COVID-19 не выбирает возраст – в госпитальной базе много и молодых, и людей старшего поколения. Они не могут дышать самостоятельно. Одни подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, другие - дышат через кислородные маски.

В самый первый день работать было тяжело - костюм воздухонепроницаемый, ощущение, что варишься в супе. Когда я снял перчатки и приспустил рукав, у меня просто вода струей полилась. Благо, сейчас противочумные костюмы марлевые. Перед тем, как зайти за шлюз, медики надевают шлем, две защитные маски и специальные очки.

Я выполняю сестринские обязанности: ставлю капельницы, делаю уколы, измеряю температуру и давление. Также - слежу за исправностью оборудования, подающего увлажненный кислород. Дежурим в «красной зоне» по четыре часа. Сначала было очень тяжело просыпать ночью, чтобы сменить коллегу. Медицинские посты в «красной зоне» работают круглосуточно. Может кому-то резко стать плохо. Соответственно, нужно экстренно оказать помощь. В госпитальной базе больше половины медсестер - студенты-медики.

«Я РАССКАЗЫВАЮ, А БОЛЬНЫЕ СЛУШАЮТ»

- Пациенты с двусторонними пневмониями из-за слабости и удушья нередко могут быть раздражительными и плаксивыми. Те, кто лежит под аппаратом искусственной вентиляции легких, не в состоянии сами себя обслужить. Им непросто дать ту же таблетку - без кислородной маски они начинают задыхаться. Тяжело смотреть - такого и врагу не пожелаешь.

Когда видишь, что пациент растерян, падает духом, стараешься его отвлечь, ободрить. Кстати, люди привыкли, что медсестра - это обязательно женщина, а я парень, и они часто интересуются, почему я стал медбратом. Я рассказываю, они слушают, а я в это время ставлю капельницу. Человек отвлекается и уже сам начинает рассказывать о себе, перестает нервничать и бояться. К примеру, одна женщина очень была растревожена, но мы с ней поговорили, и ей стало легче. Под конец разговора она уже мне сочувствовала и забыла про недомогание. А я почувствовал радость, что хоть немного удалось ее успокоить.

Но, к сожалению, не всегда удается помочь. На собственном опыте понял, что коронавирус - болезнь коварная. Бывает, утром ты разговариваешь с человеком, а вечером его уже нет.

НЕКОТРЫЕ ДУМАЮТ, ЧТО НОС НА ПОДБОРОДКЕ

- Почему-то некоторые считают, что у них органы дыхания находятся на подбородке или на лбу, - Максим рассказывает о неправильном ношении защитной маски. - То есть они надевают маску не на нос… Еще возмущает, когда в том же цирке целые ряды детей сидят без средств защиты. Если человек носит маску - и заболевший, и здоровый рядом с ним, - это во много раз уменьшает риски заражения.

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