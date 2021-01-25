Куда исчезли Донецкие деды-рокеры?

Очень надеемся, что следующая зима будет с выступлениями здоровых дедов-рокеров! Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Такое случалось и раньше, но, как правило, музыканты просто перемещались на другую «концертную площадку», которых немного: бульвар Пушкина, площадка у торгового центра «Континент», возле калининского рынка, Набережная, конечная троллейбусов на Гурова, «Ветка», или же недалеко от дома в районе Путиловки. В этот раз деды-рокеры нигде не находились. Дончане заволновались. Чтобы успокоить земляков, позвонила Анатолию Петровичу и заволновалась – номер выключен. Но такое уже было – музыкант просто потерял телефон и, как следствие, сменил и телефон и номер. Скорей всего так оно и есть, но лучше удостоверится. Общие знакомые так же не смогли дозвониться. Но найти Анатолия Петровича все-таки получилось благодаря дончанам и соцсетям. Самое страшное миновало – и Анатолий Петрович и Николай Николаевич живы, но не здоровы. Вот что рассказала «Комсомолке» дочь Анатолия Петровича – Анна

- Люди удивляются, почему они не играют. Николай Николаевич перенес обширный инфаркт и почти полностью потерял физическую активность. Сейчас он дома, но с трудом передвигается по квартире и на улицу не выходит. У Анатолия Петровича был микроинфаркт. Он три недели пролежал в больнице. И семья заботилась, и родственники помогали. Сейчас он ходит, он активный. Но врач запретил поднимать тяжести, в том числе и баян. Сейчас очень холодно и у него нет возможности ездить на машине, когда было тепло. Раньше они все грузили и ехали играть. Сейчас ситуация усложняется анемией, артритом, возраст. Поэтому донччане и лишены такой возможности слушать наших дедов. Возраст дает свое. И погода.

- Вы знаете, много дончан выразили желание помочь нашим музыкантам, если нужна помощь.

- Я была удивлена этому желанию. Я знаю, дончане очень светлые и теплые. Мы не можем ни о чем просить, но если есть у кого-то возможность осилить какую-то помощь мы будем благодарны, еще требуется лечение. Если люди что-то соберут, то все потратим на его здоровье. Мой брат живет в Германии и он присылал деньги, но почти все ушли, чтоб заплатить долги за коммуналку. Ему пригрозили, что отрежут газ ему на Буслаева.

- У них нет льгот?

- Нет. Есть ордена от Захарченко, а льгот нет.

- Я знаю, что ваш папа живет где-то возле аэропорта?

- Да, три улицы до аэропорта. Я надеюсь, что с приходом весны он еще раз пройдет лечение, как прописали врачи, и снова будет играть.

Мало кто знает, что Анатолий Петрович окончил консерваторию и за экзамен в консерватории единственный получил «5+», преподавал в музыкальном училище. Как у талантливого музыканта, у него есть свои произведения. Дуэт «Донбасс Арена» хорошо известен в музыкальной среде Донбасса. В общем, они не только уличные музыканты, как нам, дончанам, кажется.

Анна Анатольевна, дочь музыканта, рассказала, что да, действительно Анатолий Петрович потерял телефон, сейчас у него новый номер, и мы созвонились. Анатолий Петрович давно известен всем, как оптимистичный мужчина. Никогда не жалуется даже несмотря на перенесенный микроинфаркт.

- Я чувствую себя прекрасно! Очень хочу играть! Я знаю, что люди хотят, слушать нашу музыку. Очень жаль, что переболел и что врачи еще хотят лечить.

- Как там Николай Николаевич?

- Живой! Живут недалеко со своей женой и внучкой. Внучка его тоже болеет.

- И вы все рядом живете возле аэропорта?

- Да, я люблю Донбасс. Мог бы переехать в Крым, но не согласился. Я Донбасс не брошу, я патриот. Ну да, продолжают бахать, но уже привык, не реагирую, как сначала. Знаете, почему-то страшновато, когда тишина. А когда бахают… ну, привык. Все мы привыкли, кто здесь остался. Нас мало осталось.

Для Донбасса этот дуэт особенный. В то время в 2014-2015 годах, когда улицы центра были пусты - многие разъехались – этот дуэт играл на безлюдных улицах, вселяя надежду и уверенность, что все будет хорошо, несмотря на постоянные регулярные громкие бахи. Казалось бы, сейчас Донецк стал гораздо тише, соответственно, людный как раньше. Трудолюбивый и талантливый Донбасс пополнился всеми специальности, в том числе и музыканты. Летом на бульваре Пушкина других музыкантов много. Они так же прекрасны и талантливы, не хуже дедов рокеров. Но Донецку деды рокеры нужны особенно. Именно поэтому так волнуются и переживают – что с ними? Здоровы? Нужна ли помощь?

2014-й год. Репертуар – джаз, рок, советские песни. От "Smoke on the water" Deep Purple до "Погоня-погоня" из "Неуловимых мстителей" Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Что очень удивило дочь Анатолия Петровича, Анну:

- Просто это очень удивительно. Это приятно, конечно, но мне безумно неловко. Я понимаю, что людям на сегодняшний день нелегко. Будем благодарны за любую помощь.

При их утверждении, что вроде все хорошо, понятно, что надо бы вылечиться к весне, чтобы наш любимый дуэт смог вернуться на бульвар Пушкина, площадку у торгового центра «Континент», к Калининскому рынка, на Набережную, на конечную троллейбусов на Гурова, на «Ветку», или же недалеко от дома в районе Путиловки.

Карта Донецкого Республиканского банка – 1189 2517 4008 5451 Анна Анатольевна

Карта Сбер банка РФ – 5469 5200 1812 9775 Федор Геннадьевич Л.

Читайте также

Дед-рокер из дуэта «Донбасс Арена»: "Нам подарили аккумулятор на «Запорожец»! Скоро концерты возобновятся"

Случайно узнав, что дедов-рокеров в городе не видно из-за того, что не на чем возить инструмент, неравнодушные люди подарили дедам новый аккумулятор на «Запорожец»

- Приходите завтра утром к филармонии, мне ребята из «Востока» вручат аккумулятор на мой «Запорожец»! Я теперь смогу везде ездить и играть! (Подробнее)