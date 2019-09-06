2019-09-06T13:14:10+03:00
Политика

Дед-рокер из дуэта «Донбасс Арена»: "Нам подарили аккумулятор на «Запорожец»! Скоро концерты возобновятся"

Случайно узнав, что дедов-рокеров в городе не видно из-за того, что не на чем возить инструмент, неравнодушные люди подарили дедам новый аккумулятор на «Запорожец»
Ольга ГОРДО
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Анатолий Николаевич с новеньким аккумуляторомАнатолий Николаевич с новеньким аккумуляторомФото: Ольга ЖУКОВА
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В последнее время то и дело в интернете возникает вопрос – а куда девались наши деды-рокеры? Наш легендарный дуэт Донбасс-Арена? И если раньше в ответ на такой вопрос сразу прилетало фото, где наши деды на одной из своих привычных дислокаций – ТЦ «Континент», бульвар Пушкина, «Золотое кольцо», Калининский рынок или Набережная, то в последнее время в ответ все пожимают плечами – не знаем, давно не видно.

Этим летом увидела одного из дедушек – на конечной остановке троллейбусов, что на Гурова. Одного. Такое случалось и раньше. Частенько Анатолий Николаевич играл сам. Оказалось, конечная троллейбусов выбрана не случайно. Администрация одного из магазинов на остановке разрешила оставлять там свой инструмент, чтоб не носить. Все-таки возраст.

- Мой напарник - Николай Николаевич болеет. Перенес обширный инфаркт. Как-то вышел поиграть со мной на «Ветке», полчаса поиграл – ему плохо стало. Скорую пришлось вызывать. Надо подождать, пока он восстановится. Он же за рулем, а почти не видит, - рассказал Анатолий Николаевич.

Такая вот невеселая история. И тут поздно вечером звонок от Анатолия Николаевича. В такое время звонят, если что-то случилось. Приготовилась услышать что-то плохое. Но нет.

- Оля, приходите завтра утром к филармонии, мне ребята из «Востока» вручат аккумулятор на мой «Запорожец»! Я теперь смогу везде ездить и играть!

По приходу застала совершенно счастливого Анатолия Николаевича, грузившего аккумулятор на тележку. Ребята из «Востока» уже уехали.

Пришлось знакомиться и разговаривать по телефону. Человека, подарившего аккумулятор Анатолию Николаевичу, звать Роман. Он не видит в своем поступке ничего экстра-ординарного, стоящего, чтоб об этом написали. Еле уговорила.

- Я категорический противник медийности. Да не о чем тут писать. Да, купили аккумулятор. Теперь он сможет не на себе это все таскать, а на своем «Запорожце» кататься. Его напарник болен. Если они еще где-то как-то будут играть, то передвигаться на автомобиле будет поудобней, с учетом их почтенного возраста. Я просто ни на день не уезжал из города за все пять лет войны. Я помню все эти пустые улицы, бульвар Пушкина, и как они тогда всех поддерживали своей игрой в пустом городе. А учитывая, где он живет, как туда накидывали, плюс его контузия – это совершенно героические дедушки. А тут представился случай, познакомились лично. Посидели, поговорили. И в разговоре выяснилось, что он зарабатывает на аккумулятор – тяжело ему тягать свой инструмент. «Где второй музыкант», - спрашиваю. Второй – «сломался». «Понятно», - говорю. Говорит, что будет и на электро-барабанах пока играть, пока второй болен. Второго мы не оставим без помощи. В общем, это такая мелочь. Не о чем тут писать.

Я вот считаю, что о таком обязательно нужно писать. Очень добрая и хорошая история получилась. Благодаря неравнодушным людям, весь Донецк снова будет слушать наших любимых дедов-рокеров - Николай Гладков (77 лет, ударные) и Анатолий Бухтияров (79 лет, аккордеон) с концертами выходного дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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