Коронавирус в ДНР, последние новости на 24 января 2021 года: за сутки инфекцию выявили у 84 человек

Совсем скоро в республики Донбасса поступит российская вакцина от коронавируса «Спутник V» Фото: Олег ЗОЛОТО

За прошедшие сутки в ДНР лабораторным путем выявили 60 новых случаев заболевания жителей коронавирусом. Еще у 24 пациентов диагноз подтвердился после сдачи анализов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Совсем скоро в республики Донбасса поступит российская вакцина от коронавируса «Спутник V» Фото: Олег ЗОЛОТО

- В общей сложности, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией за все время пандемии в Республике достигло 19 222 человек. Число смертей, вызванных осложнениями после течения болезни, составило 1 702 случая, - рассказали в ведомстве.

Необходимое лечение продолжают получать 7 123 пациента, пошли на поправку и выписаны из больниц 10 397 человек.

Больше всего болезни подвержены люди в пожилом возрасте Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Кроме того, за прошедшие сутки медики выявили в ДНР 68 больных пневмонией. Из них 47 человек они госпитализировали сразу же.

Напомним, скоро в республики Донбасса поступит российская вакцина от коронавируса «Спутник V». По словам медиков, прививочная кампания может стартовать уже в феврале. Для этого все готово.

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