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Общество

В ДНР осудили за взятки руководителя медико-социальной экспертной комиссии

Врач-невропатолог получила условное наказание и оштрафована на миллион рублей
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Для регрессников часто от вердикта врача МСЭК зависит получение значительных выплат

Для регрессников часто от вердикта врача МСЭК зависит получение значительных выплат

Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В ДНР один из городских судов вынес приговор местному руководителю межрайонной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) за взятки. Врач-невропатолог получила условное наказание с испытательным сроком на три года. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда ДНР.

- Суд установил, что руководитель межрайонной МСЭК вымогала и получила лично взятки от одного гражданина в размере 12 тысяч рублей и от другого - 10 тысяч рублей за продление им третьей группы инвалидности, - говорится в сообщении.

Врача-невропатолога осудили по пункту «б» части 5 статьи 343 УК ДНР на семь с половиной лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей. Также подсудимая лишена на полтора года права занимать должности, связанные с медико-социальным освидетельствованием.

При этом суд учел смягчающие и отягчающие обстоятельства. И пришел к выводу о возможности исправления врача без лишения свободы. Испытательный срок условного наказания установлен на три года. Подсудимой запрещено менять место жительства и работы без уведомления спецоргана, контролирующего условно осужденных.

Впрочем, этот приговор еще может быть изменен. Участники процесса имеют право обжаловать вердикт городского суда в установленные законом сроки.

В сообщении пресс-службы Верховного суда ДНР не называются ни фамилия врача, ни город, где произошло столь резонансное преступление. Хотя громким можно считать сам факт привлечения к ответственности медика из этой структуры.

Для инвалидов и их родных не являются секретом поборы в МСЭК. Они не массовые, конечно. Но так повелось в «славные» украинские времена, когда даже безногим приходилось каждый раз доказывать, что за год у них не выросла нога. А сколько «пограничных» ситуаций возникало и возникает у регрессников, когда от вердикта врача зависит получение значительных выплат! Поэтому случай в городе Н и его обнародование по идее должен послужить знаковым сигналом для некоторых других медэкспертов в ДНР.

И все же это по большей степени частный случай. Ведь Республике гордятся медиками, которые вот уже год сражаются на передовой войны с коронавирусом. Десятки из них погибли. Опасная инфекция заставила дончан по-новому взглянуть на представителей этой профессии.

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