В Москве состоялся финал конкурса красоты красоты, моды и искусства SLAVA ZAITSEV FASHION AND BEAUTY AWARDS, В котором приняли участие около ста различных модельеров. В финал конкурса попали двенадцать дизайнеров, в том числе и участница из Донецка – Светлана Топалова. Все финалисты представили различные отрасли дизайна и моделирования.По условиям конкурса все финалисты получат награды и звания. Номинаций в конкурсе по количеству участников и каждый получит свое звание и свою награду.Светлана Топалова рассказала «Комсомолке» какое звание выиграла она.- Я по секрету хочу сказать – моя премия самая высокая. Я получила звание «Лучший дизайнер России» в номинации Высокая мода! Это своего рода «Оскар». Понимаешь? Я – лучший дизайнер России в высокой моде! Это главное звание, которое хотели получить все финалисты! А получилось, что, по мнению Вячеслава Зайцева и жюри, лучший дизайнер России в высокой моде – это Светлана Топалова город Донецк!В конкурсе принимали участие дизайнеры со всей России и зарубежья, которые смогли прилететь во время ковида. В том числе должна была прилететь представительница дома Пьера Кардена баронесса Галина Будуа. Из-за погоды баронесса не смогла прилететь вовремя.- Баронесса Галина Будуа должна была присутствовать на вручении премий. Ведущий сказал, что представитель от Пьера Кардена сидит в аэропорту. Но она обязательно приедет. Потом мне пришло приглашение на светский раут с баронессой Будуа, официальным представителем парижского дома Пьера Кардена. Я с честью принимаю это приглашение.«Комсомолка» присоединяется к поздравлениям и надеется, что и Париж будет наш!Читайте также: Самые интересные находки археологов: Что выставят в новом зале Донецкого музея«Комсомолка» в числе первых увидела выставленные экспонатыЗал «Человек и металл. Наш край в эпоху меди и бронзы» планируют открыть в Донецком республиканском краеведческом музее уже в этом году (подробнее).