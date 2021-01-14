Зал «Человек и металл. Наш край в эпоху меди и бронзы» планируют открыть в Донецком республиканском краеведческом музее уже в этом году.1. Календарь.Ярким украшением зала станет каменный календарь, относящийся ко второй половине II тысячелетия до нашей эры. Археологи обнаружили его во время раскопок одного из курганов в Добропольском районе.- В 2011 году возле села Попов Яр археологическая экспедиция нашего музея проводила раскопки. Тогда мы исследовали пять курганов. В них были найдены погребения, которым несколько тысяч лет. И в самом большом – третьем кургане – нашли вот эту плиту, – говорит старший научный сотрудник отдела охраны памятников археологии Анатолий Усачук. - Она перекрывала погребение эпохи поздней бронзы – комплексу больше трех с половиной тысяч лет. С двух сторон на плите были обнаружены системы знаков: лунки по кругу и проточенные в песчанике горизонтальные и вертикальные линии.С обеих сторон на плите есть схожие проточенные полосы и круги из выбитых лунок. Эти системы знаков могли использоваться для каких-то обрядов. Возможно, система лунок по кругу обозначала календарь или солнечные часы.2. Макет курганной архитектуры.При строительстве зала было принято решение создать визуальное представление о курганной архитектуре. Погребения сведены в идеальный макет, отражающий поток времени, где одни культуры сменяются другими. Макет, занимающий немалую часть зала, создавали больше двух месяцев.- Здесь представлены все основные культуры эпохи бронзы по типу погребений. Особенность курганных захоронений в том, что в одних и тех же насыпях могли хоронить на протяжении тысячелетий - рассказывают в музее. - Это будет интересно узнать студентам-историкам, которым на примере такого макета можно подробно рассказать о курганной археологии.3. Сосуды.В новом выставочном зале показано, что умели делать люди в эпоху меди и бронзы. Здесь представлена керамическая посуда и бронзовые изделия.- Керамика ямной культуры особенна тем, что сосуды в то время были круглодонными, так как не умели пока делать плоские днища, да и не было плоских поверхностей – горшки вставляли в землю. Посуда с плоским дном появилась у катакомбной культуры. Также есть разные техники нанесения орнамента – трубочкой, шнуром и даже ногтем.В зале выставлены и части сосудов, которые не удалось собрать целиком. Захоронения часто грабили, в основном забирали ценные предметы, посуду при этом разбивали. Сосуды могли пострадать и во время раскопок. Чтобы восстановить формы сосудов, иногда создаются макеты, на которые наносят оставшиеся части.4. Ритуальные предметы.Некоторые из находок связывают с проведением различных ритуалов. Удивительно, как в эпоху, когда не было современных технологий, могли выполнять такие точные по форме работы.5. КинжалСотрудники музея рассказывают, что бронзовых вещей того времени осталось не так много, так как за прошедшие тысячелетия они окислились и некоторые рассыпались. Кинжал древней эпохи, который тоже был найден в нашем крае, имеет высокое качество металла, поэтому он хорошо сохранился.6. ТопорВ музее выставлен топор из бронзы. Если не знать того факта, что этим вещам несколько тысяч лет, можно подумать, что изделие было выпущено совсем недавно – так хорошо оно сохранилось.7. Украшения.В эпоху бронзы было немало украшений. Среди них – перстни, кольца, браслеты, бусы, серьги. Один из экспонатов нового зала – бронзовое височное украшение, которое нашли при раскопках кургана. Кроме бронзовых, в тот период были популярны и другие украшения – ожерелья из клыков различных зверей, костяные кольца, роговые булавки и пряжки.И многое другое...«Комсомолка» обращается к читателям!Стали очевидцем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Присылайте свои истории, фотографии и видео в редакцию «Комсомолки».Почта: kpdonetsk@yandex.ruЧитайте такжеТайна плиты древней эпохи: В Донецком музее выставят уникальный артефактВ новой экспозиции будут представлены календарь эпохи бронзы и даже топор тех времен (подробнее)