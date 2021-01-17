Январь «порадовал» автомобилистов новостью – их транспорт снова подлежит обязательному техосмотру. А водителям нужно еще получить и медицинскую справку. Без ТО нельзя пользоваться машиной, как и невозможно оформить автостраховку – полис ОСАГО.- А как быть со страховкой, которую я получил еще летом. Она теперь недействительна? – звоню на «горячую линию» страховой компании «Хатхор».- Ваш полис ОСАГО продолжает действовать. Техосмотр в Республике только вводится. В дальнейшем будут даны более подробные разъяснения, - ответил мне представитель единственного в Республике страховщика.В ГАИ тоже пока не штрафуют водителей за отсутствие автостраховки. Не все ясно и с организацией техосмотра. Хотя постановление Правительства ДНР № 89-12 от 30 декабря 2020 года достаточно детально описывает процедуру. Желающие могут ознакомиться с документом на сайте Правительства.В КАКИЕ СРОКИ НУЖНО УЛОЖИТЬСЯПорядок техосмотра в чем-то похож на тот, который действовал на Украине до его отмены в июле 2011 года. Но во многом система аналогична российской. Кстати, и в незалежной с января 2022 года возвращают ТО. Таково требование Евросоюза – процедура обязательна в странах-членах ЕС. Автомобилистам, конечно, можно возмущаться по поводу новых затрат в нищей Республике. Но стоит понимать, что возврат техосмотра неизбежен.Между прочим, в России легковые автомобили и мотоциклы старше 10 лет проходят ТО ежегодно, а в ДНР - раз в два года. Такая периодичность определена статьей 36 Закона ДНР «О дорожном движении».В документе говорится, что два раза в год ТО подлежат автобусы с количеством мест для сидения более девяти с местом водителя включительно. А также специализированный транспорт, предназначенный для перевозки опасных грузов.Один раз в год – грузовые машины с максимально разрешенной для перевозки массой груза более 3,5 тонн. А также специальный и специализированный транспорт - автокраны, такси, автомобили скорой медицинской помощи и другие.Один раз в два года – легковые автомобили, мотоциклы, микроавтобусы с количеством мест для сидения не более девяти с местом водителя включительно, и грузовые автомобили с максимально разрешенной для перевозки массой груза до 3,5 тонн.Талоны техосмотра выдают сотрудники ГАИ с 15 января по 15 декабря для машин, ТО которых проводится раз в год или раз в два года. Если предусмотрен техосмотр два раза в год, то с 15 января по 30 июня и с 1 июля по 15 декабря.Конечный срок прохождения определяется по году выпуска автомобиля (четный или нечетный) и месяцу регистрации в ГАИ. В 2021 году ТО должны пройти авто с нечетным годом выпуска, в 2022 году - с четным.Для примера: автомобиль 2003 года выпуска, техпаспорт выдан в мае. Техосмотр нужно пройти до мая 2021 года. Если машина выпущена в 2004 году, а техпаспорт получен в декабре, то конечный срок ТО переносится на декабрь 2022 года.В течение 2021 года ТО пройдет весь транспорт, который подлежит техосмотру один раз год. Крайний срок определяется месяцем выдачи техпаспорта.СТАНЦИЮ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫБИРАЕМ САМИДля проверки техсостояния автомобиля владелец может обратиться на любую станцию техобслуживания, которая имеет аттестат техосмотра. После прохождения ТО выдается протокол проверки технического состояния (диагностическая карта). С ним нужно в месячный срок представить машину в подразделение ГАИ.Там понадобятся паспорт с пропиской, техпаспорт на машину, удостоверение водителя соответствующей категории и медсправка о пригодности к управлению транспортом соответствующей категории.Инспектор ГАИ проверит подлинность этих документов, отсутствие неоплаченных штрафов за нарушения ПДД, данных о противоправном использовании машины, наличии обременений или ограничений.Потом последует сверка записей в регистрационных документах с фактическими данными узлов и агрегатов. Проверят медицинскую аптечку, знак аварийной остановки и огнетушитель.Только после всей этой процедуры идентификации авто в ГАИ выдадут заветный талон. Его нужно будет прикрепить в правом нижнем углу ветрового стекла.Сведения о прохождении ТО вносятся в единую автоматизированную информационную систему техосмотра (ЕАИСТО). Кстати, информсистема с аналогичным названием есть и в России.Понятно, что на всех этапах – на СТО и в ГАИ - владельцу машины придется оплачивать услуги. В какую сумму обойдется процедура, пока неизвестно. Также неясно, на какой срок будет выдаваться медсправка и как будет организовано ее получение – с учетом ковида и катастрофической нехватки медработников. Видимо, для этого будет принят отдельный документ.Пока же в ГАИ должны набрать соответствующий штат сотрудников, аттестовать десятки СТО. Чем сейчас активно и занимаются в автоинспекции.БЕЗ ТАЛОНА ЕЗДИТЬ МОЖНО, НО НЕДОЛГОЭксплуатация автомобиля, не прошедшего в установленные сроки техосмотр, запрещена. Можно, конечно, рискнуть. Но если остановят сотрудники ГАИ, водителя оштрафуют на сумму от 680 до 850 рублей (ч. 3 ст. 121 КоАП). А машину отправят на штрафплощадку (ст. 265-2 КоАП).За повторное нарушение в течение года могут лишить права управления транспортом на срок от 3 до 6 месяцев или отправить под админарест на срок 10-15 суток. Авто также будет временно задержано.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОСАГО в ДНР: штрафовать за отсутствие полиса начнут после изменения законаПри принятии закона возникли юридические и технические вопросы (подробнее)