За все время коронавирус в ДНР выявили у 16 817 человек.- За 12 января проведено 756 исследований, из них выявлено 286 случаев заболевания и у 33 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Министерства здравоохранения.Сложной остается ситуация с заболеваемостью воспалением легких.- За сутки выявлено 122 случая пневмоний. Из них госпитализирован 95. Всего на лечении 1843 пациентов с пневмониями, из них 696 на кислородной поддержке (плюс 29 за сутки), - говорится в сообщении.По данным Минздрава, на сегодня на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 5426 пациентов, выписаны – 9902 человека, летальных случаев – 1489.Всего в мире на утро 13 января 91 735 695 подтвержденных заболевших COVID-19 (плюс 481 254 за сутки).Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.В Республике работает горячая линия Минздрава - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В ДНР эпидемии гриппа пока нетНо нужно поспешить сделать прививку (подробнее)