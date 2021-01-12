В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что за сутки коронавирус в ДНР выявили еще у 289 жителей.- За 11 января проведено 494 исследования, из них выявлен 201 случай заболевания и у 88 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава Республики.Отмечается, что за сутки коронавирус победил 501 человек.Зарегистрировано 16 смертей.За все время коронавирус в ДНР выявили у 16 498 жителей. Из этого числа 9744 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Зарегистрировано 1464 летальных случая. Лечение продолжают 5290 пациентов.Кроме этого, за сутки выявлено 122 случая пневмоний, на 58 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 98. Всего на лечении 1884 пациентов с пневмониями, из них 692 на кислородной поддержке.Продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСоветы эксперта: Что делать в пасмурную погоду в Донецке людям с метеозависимостьюГлавное - следить за давлением и настроением (подробности)