Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 167 жителей, а 10 – умерли. За это время только двоих жителей выписали после выздоровления от COVID-19.- Проведено 199 исследований, из них выявлены 143 случая заболевания (71,6%) и у 24 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 16209. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 5518 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 9243. Летальных случаев – 1448.Также за сутки выявлено 64 случая пневмоний, на 64 случая меньше, чем за предыдущий день. 35 человек госпитализированы. Всего на лечении 1739 пациентов с пневмониями, из них 671 на кислородной поддержке (+8 за сутки).Кстати, в подконтрольной Киеву Донецкой области количество заболевших коронавирусом достигло 39419 человек. За последние сутки заболели 153 жителя.Медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.Тем временем, сегодня возобновился пропуск жителей через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) «Еленовка» под Донецком. Он будет открыт до 16.30 по московскому времени.В Межведомственном оперативном штабе по предупреждению коронавируса сообщили, что для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию на подконтрольной Украине территории, для въезда – разрешение оперативного штаба.Жители, которые едут в ДНР, заполняют бланк-согласие на направление в больницу для обследования на COVID-19. Или по желанию прямо на КПВВ проходят платное тестирование. Его стоимость 1750 рублей. Если результат отрицательный, то человек подписывает согласие на самоизоляцию в домашних условиях. В случае положительного результата въезжающего направят в больничный стационар для дальнейшего обследования.Напомним, что сейчас в ДНР на линии разграничения работает только один пункт пересечения «Еленовка» – «Новотроицкое». По нему людей пропускают два раза в неделю – в понедельник и пятницу. В минувшую пятницу КПВВ в обе стороны пересекли всего 76 человек и 20 автомобилей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Донецке для спасения тяжелобольных коронавирусом будут переливать плазму крови вылечившихся от негоГлавный врач Республиканского центра крови Николай Нестеров дал «Комсомольской правде» интервью (подробнее)