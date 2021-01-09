В ДНР предоставили свежие данные по числу заболевших Covid-19. За прошедшие сутки медики провели 498 исследований и выявили новую инфекцию еще у 170 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.- Еще у 2 пациентов диагноз установлен клинико-эпидемиологически, - сказали в ведомстве.За указанный период от коронавирусной инфекции в Республике скончались 15 человек. Всего по состоянию на 9 января зарегистрированных и подтвержденных случаев заражения Covid-19 на территории ДНР - 16 042.В то же время на Украине количество выявленных пациентов с коронавирусом за сутки выросло на 4 846 человек и уже достигло отметки в 1 миллион 110 тысяч. В связи с пандемией с 8 января в незалежной ввели жесткий локдаун. Теперь украинцам запрещено посещать рестораны, кафе и бары, вводятся строгие ограничения на работу магазинов и торговых центров. Предполагается, что ограничительные меры будут действовать до 24 января.Читайте такжеВ Донбассе на украинских минах подорвались два снайпера ВСУЕще трое украинских военных были ранены (подробнее)