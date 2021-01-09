Украинские солдаты подорвались на собственных минных полях вблизи села Крымское на Луганщине. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.- Командование 14-й бригады ВСУ не известило об установке новых мин в районе населенного пункта Крымское военных из снайперского взвода отдельной роты снайперов, которые прибыли в зону так называемой операции объединенных сил для несения службы. Это привело к гибели двух боевиков, - рассказал Осадчий.Представитель оборонного ведомства Республики уточнил, что еще трое солдат ВСУ были ранены. На место происшествия уже прибыли представители штаба оперативно-тактической группировки «Север» для проверки карты минных полей.Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что с 1 сентября 2020 года на украинских минах подорвались более 20 солдат ВСУ и 12 мирных жителей Донбасса.Читайте такжеВСУ вели огонь из 120-миллиметровых минометов по ЯковлевкеПротивник стрелял из Авдеевки (подробнее)