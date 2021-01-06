Сегодня, 6 января, в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР сообщили о результатах исследований, проведенных 3 января. Коронавирусом за сутки заболели 302 жителя, а 26 – умерли. За это время только одного жителя выписали после выздоровления от COVID-19.- 3 января проведено 601 исследование, выявлено 234 случая заболевания (38,9%) и у 68 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в Минздраве.Предыдущее исследование проводилось 2 января.Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 15870. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 5206 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 9241. Летальных случаев – 1423.Кстати, в подконтрольной Киеву Донецкой области количество заболевших коронавирусом достигло 38088 человек. За последние сутки заболели 259 жителей и 8 – умерли.В Минздраве ДНР отметили, что с целью оптимизации оказания квалифицированной медицинской помощи населению в выходные и праздничные дни государственная лаборатория работает 2, 5 и 8 января.Медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.Тем временем, стало известно, что 8 января возобновится пропуск жителей через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) «Еленовка» под Донецком. Пункт будет работать с 9.00 до 16.30 по московскому времени.Напомним, что сейчас в ДНР на линии разграничения работает только один пункт пересечения «Еленовка» – «Новотроицкое». По нему пропуск людей осуществляется два раза в неделю. Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию на подконтрольной Украине территории, для въезда – разрешение оперативного штаба.Прибывшие жители заполняют бланк-согласие на направление в больницу для обследования на COVID-19 или проходят платное тестирование на КПВВ. В случае отрицательного результата — заполняют бланк-согласие на пребывание в режиме самоизоляции на дому по месту пребывания А в случае положительного результата – направляются в больничный стационар для проведения дальнейшего обследования.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗа время войны в Донбассе стало больше детей с психическими отклонениями«Комсомолка» побывала в донецком интернате для особенных детей, чье уникальное здание разрушила снарядами Украина (подробнее)