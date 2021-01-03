Коронавирус в ДНР выявлен еще у 250 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.- За 2 января проведено 346 исследований, из них выявлен 232 случая заболевания (67,1%) и у 18 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сказали в Минздраве ДНР.Отмечается, что за сутки зарегистрировано 19 летальных случаев.По данным на 10.00 3 января, всего коронавирус в Донецкой Народной Республике был выявлен у 15 568 жителей. Из этого числа 9240 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Зарегистрировано 1397 летальных случаев. Лечение продолжает 4931 пациент.Продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ начале 2021 года республики Донбасса получат первую партию российской вакцины от коронавирусаВ числе первых пройти вакцинацию смогут полицейские, спасатели, медики и учителя (подробности)