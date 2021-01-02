В ДНР изменились правила пересечения границы с Россией для детей от 16 до 18 лет. Депутат Народного Совета Республики Анастасия Селиванова рассказала, что нужно делать родителям, чтобы их ребенок мог поехать в РФ.- Теперь дети до 18 лет в случае самостоятельного пересечения границы либо в сопровождении третьих лиц должны предъявить нотариальное согласие на выезд, заверенное родителями, или одним из них. Либо законными представителями, - отметила Селиванова.Она объяснила, что раньше Гражданский кодекс Украины позволял гражданам самостоятельно пересекать границу с 16 лет. Но он утратил силу после принятия Гражданского кодекса ДНР. А часть 1 статьи 24 ГК ДНР гласит, что полная дееспособность лица наступает с 18 лет.Тем временем, в Службе пограничной охраны (СПО) МГБ ДНР разъяснили, что дети в возрасте от 14 до 16 лет, которые еще не получили паспорт ДНР в связи с его оформлением в Миграционной службе МВД, через границу ДНР пропускаются по предъявлению свидетельства о рождении. Подростка должен сопровождать один из родителей.Другой ситуация, когда у ребенка этого возраста уже есть республиканский паспорт. В таком случае на него распространяются правила для детей от 16 до 18 лет. Подросток может проехать самостоятельно или в сопровождении третьих лиц, предъявив паспорт гражданина ДНР и нотариально заверенное согласие одного из родителей, либо тех, кто их замещает.А вот дети до 14 лет могут пересекать границу по предъявлению свидетельства о рождении и в сопровождении одного из родителей. Нотариального согласия другого родителя не требуется, если от него не поступало заявления о своем несогласии на выезд из ДНР ребенка.В случае, если ребенок до 14 лет едет с другими лицами (это могут быть бабушка, дедушка, дядя, тетя и другие), то потребуется нотариально заверенное согласие одного из родителей.Самостоятельно пересечь границу ДНР могут только совершеннолетние граждане (с 18 лет) Республики. При этом они могут предъявить не только паспорт ДНР, но и паспорт Украины, либо заграничный. Стоит учесть, что в Республику не впустят людей, у которых нет регистрации (прописки) на территории ДНР. Даже если они имеют паспорт России. Могут возникнуть проблемы и у владельцев украинских ID-паспортов. От них потребуют постоянно действующую адресную справку ДНР.Впрочем, жизненные ситуации бывают совершенно разные. Поэтому если у вас возникли какие-то вопросы, то звоните на «горячую линию» Службы пограничной охраны МГБ: 071-300-19-87КСТАТИКто имеет право первоочередного въезда на КПП «Успенка»Депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова сообщила, что инвалиды I и II групп, а также граждане с детьми до трех лет, пересекающие государственную границу через КПП «Успенка» имеют право первоочередного въезда на территорию пункта пропуска.- Они проходят пункт пропуска по отдельной очереди, в зависимости от транспортного и пассажиропотока по решению старшего смены пограничных нарядов, - сказала депутат НС.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтавятся ли республиканские штампы в украинские паспорта?Об этом сообщила депутат Народного совета ДНР Анастасия Селиванова (подробнее)