Уважаемые земляки! По доброй традиции мы встречаем этот праздник в кругу родных и близких людей. Мы ждем его с особым чувством и уверенностью, что будущий год обязательно будет успешным, плодотворным и принесет в нашу жизнь долгожданный мир. Убежден, что именно так и будет. Потому что при решении даже самых сложных задач мы проявляем единство и сплоченность.2020 год был наполнен разными событиями. Нам пришлось преодолевать трудности, но они побудили нас открыть и возможности для движения вперед. Мы смогли добиться положительных показателей в экономической сфере, нарастить объемы производства, повысить заработные платы, социальные пособия и пенсии, реализовать намеченные планы по восстановлению и развитию Республики.В 2020 году мы отмечали 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мы гордимся нашей историей! Гордимся подвигом советского народа и нашими ветеранами! Их мужество, самоотверженность и сила духа служат для нас примером.Подводя итоги уходящего года, хочу поблагодарить жителей нашей страны. За самоотверженный труд, любовь к Родине, ответственность и целеустремленность. Ежегодно вы приумножаете достижения Республики в самых разных сферах жизни.Особые слова признательности хочу выразить медицинским работникам, которые боролись и продолжают бороться со смертельным недугом, спасая тысячи жизней наших граждан. Каждый из вас выполняет свой долг с полной самоотдачей. Спасибо вам!В наступающем году нам вместе предстоит решить еще немало задач и выполнить все намеченные планы – ради себя и будущего наших детей. Уверен, мы вновь добьемся значительных успехов!Друзья!Новогодние праздники мы любим за теплую атмосферу в доме, душевность, возможность посвятить эти дни самым дорогим людям. Это прекрасная возможность собраться с силами, обдумать планы на будущее, подготовиться к новым делам.Пусть новый год будет полон ярких и интересных событий, важных достижений и радостных моментов. Пусть в каждом доме царят уют, согласие и достаток, в глазах детей светится счастье, а в сердцах живут только добро и любовь!От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых свершений!С праздником! С новым, 2021 годом!Денис Пушилин, Глава Донецкой Народной Республики