Новогодние праздники едва ли не самые долгожданные в году. В этом году они продлятся целых одиннадцать дней! «КП» сделала подборку, куда можно сходить в новогодние дни.Цирк, где чудеса реальныДонецкий цирк «Космос» представляет программу «Новогодняя елка в цирке».- Волшебник, маг и чародей Ингвар, веселые собачки и игривые кошки, добрая Фея и Золушка откроют двери в мир сказки, - говорят в цирке.Цены на билеты – от 250 до 800 рублей.Билеты можно приобрести во всех почтовых отделениях «Почта Донбасса». Групповые и коллективные заявки (не меньше 20 человек) принимают по телефонам (062) 314-01-89, (062) 314-21-01, (071) 320-64-18.Деревья – символы нового годаДонецкий ботанический сад приготовил увлекательные экскурсии «Новогодние деревья мира». Экскурсоводы расскажут интересные факты о растениях, ставших символами Нового года в разных странах, и связанных с ними традициях.- Приходите за светлыми эмоциями, сказочным предвкушением и приобщением к мировой культуре, – предлагают сотрудники Донецкого ботанического сада.Экскурсии будут проходить по 10 января с 09.00 до 15.00 каждый час.К сведению: 1, 6 и 7 января Донецкий ботанический сад закрыт для посещения. А с 2 по 5 января и с 8 января экскурсии там будут проходить в привычном режиме с 9.00 до 16.00.Стоимость билета в оранжерейный комплекс – 50 рублей. Для школьников 1-4 класса - 30 рублей. Дошкольники бесплатно.В музее новогодний переполохДонецкий республиканский краеведческий музей приглашает всех желающих посетить сказочное музыкально-театрализованное представление «Новогодний переполох в музее», которое будет проходить по 15 января 2021 года.- Юных жителей нашей Республики ждет волшебная сказка, где они встретятся со Снегурочкой, Бабой Ягой, Пиратом и самым настоящим Дедом Морозом, примут участие в веселых конкурсах и играх, получат поощрительные призы, зажгут огни на музейной елке, споют новогодние песни караоке, поводят хороводы, сфотографируются со сказочными героями и получат массу положительных эмоций, - говорят в музее.Предварительная запись по телефонам: 311-33-51, (071) 314-01-10 (звонить с 9.00 до 15.00)В кукольном театре открылась резиденция Деда Мороза- Гирлянды, снежинки, новогодняя мишура, волшебный шар для хранения заветных желаний, а главное – красавица Елочка готовы принять гостей для встречи Нового года. Пока Дед Мороз в пути, его верные помощницы Снегурочка и кукла LOL Единорожка позаботятся о том, чтобы развлечь гостей, и даже коварная Малефисента не сможет испортить веселье. Тем более, что Оптимус Прайм готов придти им на помощь, - рассказали и в кукольном театре.Двери «Резиденции Деда Мороза» будут открыты по 8 января. Стоимость билета: 150 рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В начале 2021 года республики Донбасса получат первую партию российской вакцины от коронавирусаВ числе первых пройти вакцинацию смогут полицейские, спасатели, медики и учителя (подробности)