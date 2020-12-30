В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР выявлен еще у 185 жителей.- За 29 декабря проведено 473 исследования, из них выявлен 157 случаев заболевания и у 28 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении здравоохранительного ведомства.Отмечается, что за сутки от коронавируса в ДНР вылечились 304 человека. Зарегистрировано 22 летальных случая.За все время коронавирусная инфекция в ДНР была выявлена у 15 083 жителей. Из этого числа 8967 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Зарегистрировано 1360 летальных случаев. Лечение продолжают 4756 пациентов.Кроме этого, в Минздраве ДНР рассказали, что за сутки выявлено 125 случаев пневмоний, на один случай меньше, чем за прошедшие сутки.- Из них госпитализирован 102. Всего на лечении 1739 пациентов с пневмониями, из них 658 на кислородной поддержке, - сказали в ведомстве.Продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в ЛНР: За все время выявлено 2082 заболевшихЛечение от коронавируса в ЛНР продолжает 171 житель (подробности)