Коронавирус в ДНР, последние новости на 26 июля 2020 года: лечение в стационарах проходят 804 человека

За все время коронавирус в ДНР выявили у 1648 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- Согласно исследованиям, проведенным 25 июля, выявлено три случая заболевания COVID-19. Все случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее. Сейчас состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - говорится в сообщении Минздрава.

За прошедшие сутки от коронавируса в ДНР умер один человек. Это мужчина в возрасте 83 лет.

Тем временем, в Республике возобновили работу кинотеатры и театры.

Всего в мире на утро 26 июля 16 202 506 подтвержденных заболевших COVID-19 (99 789 за сутки).

На Украине продолжается вторая волна коронавирусной инфекции: по состоянию на 10.00 26 июля выявлено 64 849 инфицированных (920 случаев за сутки).

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефон.

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