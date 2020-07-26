2020-07-26T11:38:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 26 июля 2020 года: лечение в стационарах проходят 804 человека

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на утро 26 июля 2020 года
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Лечение от коронавируса в ДНР проходят 804 человекаЛечение от коронавируса в ДНР проходят 804 человекаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

За все время коронавирус в ДНР выявили у 1648 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- Согласно исследованиям, проведенным 25 июля, выявлено три случая заболевания COVID-19. Все случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее. Сейчас состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - говорится в сообщении Минздрава.

За прошедшие сутки от коронавируса в ДНР умер один человек. Это мужчина в возрасте 83 лет.

Тем временем, в Республике возобновили работу кинотеатры и театры.

Всего в мире на утро 26 июля 16 202 506 подтвержденных заболевших COVID-19 (99 789 за сутки).

На Украине продолжается вторая волна коронавирусной инфекции: по состоянию на 10.00 26 июля выявлено 64 849 инфицированных (920 случаев за сутки).

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как американские бизоны топчут степи Донбасса

Корреспондент «Комсомолки» побывал в самом большом ландшафтном парке Республики - «Донецком кряже» [Часть 1] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт-пульмонолог: 100-процентно защищающая вакцина от коронавируса появится только через несколько лет
Главный внештатный пульмонолог Минздрава по Центральному федеральному округу Андрей Малявин рассказал, стоит ли прививаться от ковида, вредит ли он детям и как меняются переболевшие «короной» люди
Новости 24
Украинские военные заминировали дорогу у Золотого, по которой ездят патрули ОБСЕ
Украинские боевики обстреляли в районе Орехово беспилотник ОБСЕ
Инструкторы из Литвы прибыли в Донбасс обучать украинских снайперов
Военные ДНР получили приказ о соблюдении режима тишины в связи с новым перемирием
Коронавирусом в ЛНР заболели 608 человек
В Донбассе КПВВ «Еленовка» откроется 27 июля
Коронавирус в ДНР за сутки вывили у троих жителей
ВСУ за сутки три раза нарушили «перемирие»
Украинские боевики нанесли артудары по Донецку и Коминтерново
Погода в Донецке на день: 26 июля будет по-настоящему жарко
Погода в Луганске на день: 26 июля столбик термометра поднимется до +33
В Донецке завершен сбор денег пятимесячному Кариму Чайке
В 24-й бригаде ВСУ зафиксирована вспышка заболеваемости Covid-19
ВСУ обстреляли пригород Донецка из 120-миллиметровых минометов
Девушки из ДНР поборются за титул «Русская красавица 2020» на конкурсе в Москве
Киевские силовики выпустили восемь очередей из стрелкового оружия по беспилотнику ОБСЕ
В ДНР через пропускной пункт «Еленовка» 24 июля въехали 147 человек
НМ ЛНР: Командир 24-й бригады ВСУ может использовать неучтенные мины для провокаций
«Видно отовсюду!» В соцсетях появились фото крупного возгорания под Донецком
За проезд через временный блокпост солдаты ВСУ вымогают у жителей Станицы-Луганской взятки
За сутки коронавирус в ЛНР выявили у 14 жителей
Автобусное сообщение между ЛНР и РФ восстановлено
Украинская армия обстреляла окраины Донецка из минометов
ВСУ выпустили по ДНР 151 боеприпас