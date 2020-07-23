Коронавирус в ДНР, последние новости на 23 июля 2020 года: Завтра откроется очередной гуманитарный коридор на КПВВ "Еленовка"

Врачи ДНР за минувшие сутки диагностировали коронавирусную инфекцию у 25 человек. Об этом сегодня сообщили в министерстве здравоохранения Республики.

- За последние сутки в Донецкой Народной Республике 25 новых случаев COVID-19, – сказано в сообщении.

Уточняется, что болезнь диагностирована, в том числе, у двух граждан, прибывших из Украины 17 июля. Другие положительные результаты тестов получены у лиц, контактировавших с заболевшими ранее. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, все получают необходимую медицинскую помощь. Также за последние сутки выздоровели 15 человек.

По информации Минздрава, на сегодняшний день в Республике всего подтверждено 1575 случаев заболевания: выздоровели 740 человек, 742 проходят лечение, умерли 93.

Завтра, 24 июля, откроется очередной гуманитарный коридор на КПВВ "Еленовка". Люди из Украины въезжают по спискам, согласованным штабом "Здоровое движение". При этом все они уведомляются об обязательной 2-х недельной обсервации в одном из лечебных учреждений ДНР. Обсервация обеспечивается силами Республики и является бесплатной, включая питание.

Минздрав напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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