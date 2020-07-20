Коронавирус в ДНР, последние новости на 20 июля 2020 года: На КПП «Еленовка» открыли гуманитарный коридор на въезд и выезд

Новых случаев коронавируса в ДНР за минувшие сутки выявлено не было. Поскольку 19 июля исследования на заболевание COVID-19 не проводились. В лабораториях в это время проходила санитарная обработка. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

— Министерство здравоохранения ДНР информирует, что 19 июля исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке, — говорится в сообщении.

Таким образом, по состоянию на утро 20 июля в Республике официально зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 – 1527 из них: на лечении находятся 738 пациентов, выписано из больниц 700 человек, летальных случаев – 89.

Тем временем, на границе ДНР с Украиной на один день открыли гуманитарный коридор на контрольно-пропускном пункте «Еленовка». Пропуск людей осуществляется в штатном режиме с девяти часов утра. Пересечь границу можно при наличии прописки на территории Украины или согласованному списку Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. При этом люди, которые въехали на территорию Республики, после обязательно должны пройти двухнедельную бесплатную обсервацию в учреждения здравоохранения.

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