2020-07-19T12:32:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 19 июля 2020 года: Прибывшие из Украины отправляются на 14-дневную обсервацию

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 19 июля 2020 года
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suokкорреспондент
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Обсервация в лечебных учреждениях проходит бесплатно.Обсервация в лечебных учреждениях проходит бесплатно.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Пятнадцать новых случаев COVID-19 зарегистрировано в ДНР за минувшие сутки. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

В ведомстве уточнили, что вирус обнаружен у лиц, контактировавших с заболевшими ранее. Состояние новых пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

По информации Минздрава, на сегодняшний день в Республике всего подтверждено 1527 случаев заболевания: выздоровели 700 человек, 738 на лечении, умерли – 89.

Все граждане, прибывшие в ДНР со стороны Украины, отправляются на бесплатную обсервацию в течение двух недель в лечебные учреждения Республики. За это время людей обследуют на Covid19.

Все это время гражданам предоставляется 3-х разовое бесплатное питание. После того, как будут получены тесты с отрицательным результатом, люди будут отпущены домой.

Работа пунктов пропуска на линии соприкосновения в Донбассе в марте была приостановлена из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. С 22 июня ДНР через КПП "Еленовка" начала пропускать желающих выехать на территорию, подконтрольную Украине. С 25 июня был возобновлен пропуск лиц, желающих въехать в республику с условием обязательного двухнедельного карантина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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