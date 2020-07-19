Коронавирус в ДНР, последние новости на 19 июля 2020 года: Прибывшие из Украины отправляются на 14-дневную обсервацию

Пятнадцать новых случаев COVID-19 зарегистрировано в ДНР за минувшие сутки. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

В ведомстве уточнили, что вирус обнаружен у лиц, контактировавших с заболевшими ранее. Состояние новых пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

По информации Минздрава, на сегодняшний день в Республике всего подтверждено 1527 случаев заболевания: выздоровели 700 человек, 738 на лечении, умерли – 89.

Все граждане, прибывшие в ДНР со стороны Украины, отправляются на бесплатную обсервацию в течение двух недель в лечебные учреждения Республики. За это время людей обследуют на Covid19.

Все это время гражданам предоставляется 3-х разовое бесплатное питание. После того, как будут получены тесты с отрицательным результатом, люди будут отпущены домой.

Работа пунктов пропуска на линии соприкосновения в Донбассе в марте была приостановлена из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. С 22 июня ДНР через КПП "Еленовка" начала пропускать желающих выехать на территорию, подконтрольную Украине. С 25 июня был возобновлен пропуск лиц, желающих въехать в республику с условием обязательного двухнедельного карантина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР сняли ограничение на въезд в Седово

Однако остановиться можно только у зарегистрированных физлиц (подробнее)