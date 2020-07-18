2020-07-18T13:56:10+03:00
Политика

Глава ДНР - металлургам: Вы сохранили производство в условиях непризнанности Республики и блокады со стороны Украины

Денис Пушилин поздравил металлургов с профессиональным праздником и наградил отличившихся
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Десять металлургов были награждены благодарностью Главы ДНР за профессиональное мастерство и верность избранной профессии. Фото: denis-pushilin.ruДесять металлургов были награждены благодарностью Главы ДНР за профессиональное мастерство и верность избранной профессии. Фото: denis-pushilin.ru
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Накануне Дня металлурга Глава ДНР Денис Пушилин поздравил работников металлургической отрасли с профессиональным праздником. А также наградил отличившихся металлургов. Об этом сообщили в пресс-службе Главы ДНР.

- Вы – люди особой закалки и мужества. Несмотря на все трудности, работаете на совесть и держите марку своей профессии. Представители поистине героического ремесла с железным характером, вы смогли сохранить одну из базовых отраслей Донбасса в крайне неблагоприятных условиях непризнанности, блокады со стороны Украины и мирового экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, - сказал Глава ДНР.

Он отметил, что металлурги совершают ежедневный трудовой подвиг, работая на перспективу. Также Денис Пушилин выразил слова признательности ветеранам отрасли за их героический труд, благодаря которому Донбасс снискал славу крупнейшего индустриального центра.

- Металлурги были в числе первых всегда и во всем – в труде, в защите Отечества, в общественной и политической жизни, - подчеркнул руководитель Республики. - Желаю вам, людям огненной профессии, здоровья, счастья и благополучия! Пусть в вашей жизни будет много приятных и радостных событий, пусть вам сопутствует успех во всех начинаниях!

Медаль «За трудовую доблесть». Фото: denis-pushilin.ru

Медаль «За трудовую доблесть». Фото: denis-pushilin.ru

Глава Республики вручил награды отличившимся работникам металлургической отрасли. Так, за многолетний добросовестный труд, внедрение рационализаторских предложений и наставничество над молодыми специалистами начальник производственного отдела заводоуправления «Макеевкокса» Василий Мушта был удостоен медали «За трудовую доблесть».

Еще 10 металлургов были награждены благодарностью Главы ДНР за профессиональное мастерство и верность избранной профессии.

Напомним, что за четыре месяца 2020 года предприятия металлургии экспортировали в Россию и ЛНР продукции на сумму почти 11 миллиардов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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