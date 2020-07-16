Донецкие студенты: «Поступали в год начала войны, а выпустились в «год коронавируса»

В этом году из магистратуры выпускаются студенты, которые поступали в вузы в 2014 году. Это было самое нелегкое время. Кто-то уехал из Донецка в Россию, кто-то на Украину... но многие остались на родной земле.

- Обучаться мы стали на месяц позже обычного. В первый день были вынуждены прятаться в бомбоубежище, здание трясло от обстрелов центра, - вспоминает студент филфака Донецкого национального университета Антон.

Тогда студенты были благодарны преподавателям за то, что они остались преданными своему делу и никуда не уехали. Педагоги отвечали студентам взаимностью. Так прошли все шесть лет обучения. И вот настал момент вручения дипломов.

- Поступали в год начала войны, а выпустились в «год коронавируса». На первом курсе до последнего было неизвестно, когда начнутся пары. Сейчас же такие же вопросы возникли к вручению дипломов. Практически все были уверены, что торжество никто проводить не будет из-за ситуации с коронавирусом, - говорит выпускник Павел. - Однако ближе к предполагаемой дате ограничения в Республике ослабили, стали открываться театры и другие места отдыха. Стало ясно - вручению быть!

Из-за угрозы распространения коронавируса большинство факультетов провело вручение дипломов на улице. «Комсомолка» побывала на торжественном вручении выпускникам филфака. Среди специальностей этого факультета – журналистика.

Выпускники и гости собрались во дворе университета задолго до начала. Атмосфера праздничная. Несмотря на то, что вместо сцены – плитка, а вместо удобных зрительских сидений – стулья. Обычно такие моменты наполнены сентиментальностью. Ведь окончание обучения это не только начало нового жизненного этапа, но и прощание с преподавателями, многие из которых стали наставниками, коллегами, товарищами.

Студенты получили долгожданные дипломы!. На фото справа - Владимир Безродный. Фото: Анна Плотницкая

- Этот выпуск заметно отличается от других. Студенты прошли через многое. Пришли на учебу в самом начале необъявленной войны, когда город обстреливался. Снаряды украинской артиллерии рвались рядом с университетом. Но у ребят было огромное желание освоить нашу нелегкую профессию журналиста и большинство из них, несмотря на угрозу жизни, продолжали посещать занятия. Многие ребята совмещали учебу с работой. Практически все показали глубокие знания и стали настоящими профессионалами, - говорит старший преподавателькафедры журналистики,заслуженный работник культуры Виктор Вовенко.

- Прошедший учебный год был непростым. Хотя мы и раньше применяли различные способы дистанционного взаимодействия со студентами, однако столь массово это пришлось делать впервые. Переход на дистанционное обучение заставил и преподавателей, и студентов освоить многие программы достаточно досконально. Как говорится, нет худа без добра. Полученный опыт продемонстрировал, насколько важно непосредственное общение преподавателя со студентами. Все-таки, прослушать лекции и прочесть эти лекции – это далеко не одно и тоже. Поэтому мы все еще раз убедились, что личность преподавателя, его умение и навыки – это важнейшие элементы обучения. Так, как мы все начали ценить работу медиков в период пандемии коронавируса, так и студенты начали ценить работу преподавателей. По крайней мере, многие из них проявляли колоссальное желание вернуться за парты, утверждая, что хотят иметь возможность реального общения с преподавателями, - говорит доцент кафедры журналистики, заслуженный журналист Владимир Безродный.

Тем временем

Дипломы Республики признаются в России. Часть выпускников прошлых лет уже работают в Москве, Питере, Ростове и других городах. Даже в Европе без лишней огласки принимают с нашими дипломами. Пример тому Евгений Сергеев (фамилия изменена). На работу он не устроился, так как не окончил магистратуру. В Донецке Евгений получил диплом бакалавра, а уже на его основе в вузе Германии продолжил обучение на магистратуре.

- К республиканскому диплому вопросов при приеме документов не возникло. В этом году уже выпускаюсь! После окончания буду решать вопрос трудоустройства. Возможно вернусь в родной город и буду работать на удаленке.

Читайте также

Под Луганском почтили память героя знаменитого военного снимка «Комбат»

Алексей Еременко погиб в 1942-м году, поднимая бойцов в контратаку (подробнее)