Под Луганском почтили память героя знаменитого военного снимка «Комбат»

Под Луганском установили памятник Алексею Еременко – герою облетевшей весь мир фотографии «Комбат». Фото: ЛИЦ

В 1980 году в Славяносербском районе под Луганском установили памятник Алексею Еременко – герою облетевшей весь мир фотографии «Комбат». С тех пор каждый год в годовщину гибели Алексея Гордеевича у памятника собираются десятки людей. В этом году к монументу пришло немало молодежи. Для них Еременко – настоящий герой.

- Мы хорошо знаем свою историю. О младшем политруке Еременко нам рассказывают с детства. Он оборонял Родину от фашистов и погиб, поднимая бойцов в атаку, - говорит 22-летняя Ирина Ермоленко.

На снимке изображен младший политрук 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии 18-й армии. Фото: Макс Альперт

Фотографию «Комбат» сделал фронтовой корреспондент Макс Альперт. Она считается одной из самых ярких и выразительных фотографий времён Великой Отечественной войны. На снимке изображен младший политрук 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии18-й армии. Он заменил раненого командира роты и поднял бойцов в контратаку. По одной версии – через несколько минут после того, как был сделан кадр, красноармеец погиб. По другой версии – он погиб позже, но при похожих обстоятельствах.

Долгие годы Макс Альперт не знал, кто запечатлён на его снимке. В поиске помогли журналисты «Комсомольской правды» совместно с активистами луганской областной молодежной организации «Молодогвардеец». Фотография с обращением к читателям была опубликована на страницах газеты. В 1974 году родственники Ерёменко написали в редакцию письмо. К нему приложили похоронку и фотографии Алексея Гордеевича. Это позволило сделать экспертизу, которая подтвердила, что на снимке Альперта и фото, которые прислали родственники Ерёменко, изображён один человек.

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