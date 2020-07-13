2020-07-13T16:51:10+03:00
Общество

Денис Пушилин анонсировал масштабные преобразования в вооруженных силах Республики

Об этом руководитель государства сообщил на вручении дипломов в Донецком высшем общевойсковом командном училище
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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В этом году лейтенантские погоны получили 57 выпускников училища. Фото: сайт Главы ДНРВ этом году лейтенантские погоны получили 57 выпускников училища. Фото: сайт Главы ДНР
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Поздравить первых выпускников Донецкого высшего общевойскового командного училища с окончанием обучения приехал Глава Республики Денис Пушилин.

- Товарищи офицеры, вы – наследники великих победителей. Уверен, что справитесь с поставленными задачами, будете достойно нести службу, обеспечивая безопасность и мирную жизнь для наших граждан, – заявил Денис Владимирович.

Руководитель государства отметил, что сейчас вооруженные силы Республики накануне масштабных преобразований.

- Они коснутся многих направлений: развития военно-промышленного комплекса, совершенствования социальной защиты военнослужащих и военного образования. Нам предстоит внедрение новых, передовых технологий, способных повысить качество военной подготовки. Очень надеюсь на ваше участие в решении поставленных задач.

В этом году лейтенантские погоны получили 57 выпускников училища. Фото: сайт Главы ДНР

В этом году лейтенантские погоны получили 57 выпускников училища. Фото: сайт Главы ДНР

Всего в этом году лейтенантские погоны получили 57 выпускников училища. Большинство из них будет проходить службу в Народной милиции Республики.

Донецкое высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи имени генерала армии А. А. Епишева было основано в 1967-м году. Последний выпуск офицеров прошел в 1995-м. Спустя двадцать лет – в 2015-м году – Первый Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко учредил Донецкое высшее общевойсковое командное училище. Тогда первый набор курсантов принес присягу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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