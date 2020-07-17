Еще у пятерых приехавших из Украины 7 и 13 июля в Республику выявили Covid-19

За все время коронавирус в ДНР выявили у 1477 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- Согласно исследованиям, проведенным 16 июля, выявлено 33 случая заболевания COVID-19, из них 5 случаев у приехавших из Украины 07 и 13 июля, - говорится в сообщении.

Один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружен у гражданина, прибывшего из Украины 7 июля и четыре случая заболевания - у граждан, прибывших 13 июля. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее. Сейчас состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, что сегодня, 17 июля, на один день открыт контрольно-пропускной пункт на линии разграничения с Украиной «Еленовка». В оперативном Межведомственном штабе Донецкой Народной Республики сообщили: для въезда в ДНР необходимо обязательно разрешение Межведомственного оперативного штаба, - объясняют в Штабе. - Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины или Донецкой Народной Республики, временно подконтрольной Украине.

Все, кто прибудет в ДНР – подлежат обязательной двухнедельной обсервации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ДТП под Липецком пострадали восемь жителей ДНР

Пассажирский автобус ехал из Донецка в Санкт-Петербург (подробнее)