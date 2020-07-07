2020-07-07T11:32:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 7 июля 2020 года: Ожидается, что количество заболевших постепенно начнет уменьшаться

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на утро 7 июля 2020 года
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Ожидается, что количество заболевших постепенно начнет уменьшатьсяОжидается, что количество заболевших постепенно начнет уменьшатьсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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За все время в Донецкой Народной Республике заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 1264 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- Согласно исследованиям, проведенным 6 июля, выявлено 22 случая заболевания COVID-19. Все случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлены у лиц контактных с заболевшими ранее, среди них два медицинских работника и один ребенок, контактный с заболевшими ранее родителями. Сейчас состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - говорится в сообщении Минздрава.

Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко спрогнозировала развитие ситуации.

- Сейчас мы ожидаем, что коронавирусная инфекция постепенно пойдет на спад. Но быстро это не проиойдет. Будут появляться новые очаги, где-то будут болеть родственники, где-то медработники… Пока большая часть населения не переболеет вирусом, я думаю, эпидемия не остановится, - сказала "КП" Ольга Николаевна.

По словам руководителя Минздрава, в этой ситуации радует, что у большинства людей (а это около 60 процентов) заболевание протекает в легкой или бессимптомной форме.

Ранее Межведомственный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV сообщал, что 7 июля будет работать КПВВ «Еленовка» на въезд и выезд. Для въезда в ДНР необходимо разрешение Межведомственного оперативного штаба. Для выезда необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины или Донецкой Народной Республики, временно подконтрольной Украине.

Министерство здравоохранения напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Минздрава - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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