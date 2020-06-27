Коронавирус в ДНР, последние новости на 27 июня 2020 года: Среди 23-х заразившихся - пять медработники
Двадцать три новых случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в ДНР за прошедшие сутки.
- За последние сутки в Донецкой Народной Республике выявлено 23 новых случая COVID-19, – сегодня сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.
По данным Минздрава, среди заразившихся – пять медработников. Все заболевшие контактировали с лицами у которых ранее был обнаружен коронавирус. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Кроме того, за 24 часа выздоровели семь человек.
Первый случай заражения коронавирусом нового типа был диагностирован 31 марта. С учетом последних данных, на территории ДНР подтверждено 1117 случаев заболевания: выздоровели 330 человека, на лечении 117, умерли 70.
В ДНР сохраняются ограничения в работе предприятий общественного питания. Работа закрытых помещений разрешена только до 18.00. Зато нет ограничений для открытых площадок кафе и ресторанов.
Масочный режим, несмотря на жару, никто не отменял. Фото: Андрей Бегеза
Также сохраняется масочный режим и, по-прежнему, не работают театры и филармонии. Точнее, все их представления организованы и доступны исключительно онлайн.
Увы, 30-ти градусная жара, которая вполне характерна для лета в Донбассе, вносит свои коррективы - очень многие дончане отказываются от использования масок в магазинах и общественном транспорте.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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