2020-06-27T12:41:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 27 июня 2020 года: Среди 23-х заразившихся - пять медработники

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 27 июня 2020 года
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Уровень заболевания в ДНР остается стабильным.Уровень заболевания в ДНР остается стабильным.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Двадцать три новых случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в ДНР за прошедшие сутки.

- За последние сутки в Донецкой Народной Республике выявлено 23 новых случая COVID-19, – сегодня сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

По данным Минздрава, среди заразившихся – пять медработников. Все заболевшие контактировали с лицами у которых ранее был обнаружен коронавирус. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, за 24 часа выздоровели семь человек.

Первый случай заражения коронавирусом нового типа был диагностирован 31 марта. С учетом последних данных, на территории ДНР подтверждено 1117 случаев заболевания: выздоровели 330 человека, на лечении 117, умерли 70.

В ДНР сохраняются ограничения в работе предприятий общественного питания. Работа закрытых помещений разрешена только до 18.00. Зато нет ограничений для открытых площадок кафе и ресторанов.

Масочный режим, несмотря на жару, никто не отменял. Фото: Андрей Бегеза

Масочный режим, несмотря на жару, никто не отменял. Фото: Андрей Бегеза

Также сохраняется масочный режим и, по-прежнему, не работают театры и филармонии. Точнее, все их представления организованы и доступны исключительно онлайн.

Увы, 30-ти градусная жара, которая вполне характерна для лета в Донбассе, вносит свои коррективы - очень многие дончане отказываются от использования масок в магазинах и общественном транспорте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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