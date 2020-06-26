2020-06-26T13:20:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 26 июня 2020 года: За все время зарегистрировано 1094 случаев заражения

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 26 июня 2020 года
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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За все время зарегистрировано 1094 случаев заражения коронавирусом в ДНРЗа все время зарегистрировано 1094 случаев заражения коронавирусом в ДНРФото: Алексей БУЛАТОВ
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В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР зарегистрирован еще у 25 жителей.

- Согласно исследованиям, проведенным 25 июня, выявлено 25 случаев заболевания Covid-19, - говорится в сообщении.

Один случай заражения коронавирусом выявлен у приезжей из Российской Федерации.

- Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее, среди них четыре медицинских работника, - говорят в Минздраве Республики. - В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Отмечается, что с отрицательными тестами выписано - 14 человек. Зарегистрировано два летальных случая – женщины в возрасте 69 и 82 лет.

За все время коронавирусная инфекция в ДНР была выявлена у 1094 жителей. Из этого числа 323 человека выздоровели и были выписаны из больницы. Лечение продолжают 703 пациента. Зарегистрировано 68 летальных случаев.

- Напоминаем о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, - обратились к жителям Республики в министерстве здравоохранения ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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