2020-06-24T13:59:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 24 июня 2020 года: Что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 24 июня 2020 года
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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В ДНР 31 новый случай заражения.В ДНР 31 новый случай заражения.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Двадцать пять случаев коронавирусной инфекции диагностировано в ДНР за минувшие сутки. Об этом сегодня сообщили в министерстве здравоохранения Республики.

- За последние сутки в Донецкой Народной Республике выявлено 25 новых случаев COVID-19, — сказано в сообщении.

Также за сутки отмечено 18 случаев выздоровления.

Продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

Первый случай заражения коронавирусом нового типа был зарегистрирован в ДНР 31 марта. С учетом последних данных, на территории Республики подтверждено 1054 случая заболевания: выздоровели 308 человек, умерли 66, на лечении 680.

Жара привела к тому, что люди отказываются от средств защиты в виде масок и перчаток. В них можно встретить сейчас только самых сознательных.

При этом Украина продолжает ставить антирекорды. Уже две недели там наблюдается рост количества инфицированных коронавирусом.

- У нас же не только растет количество инфицированных. У нас растет количество госпитализированных каждый день. Я приведу еще одну цифру: за предыдущие сутки количество людей, у которых протестирована пневмония, составляет 958 человек. Таких цифр у нас еще не было. Это говорит о том, что количество людей с пневмонией резко растет, - сказал глава Минздрава Украины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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