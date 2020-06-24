2020-06-24T08:32:19+03:00
Общество

На Парад Победы в Донецке 2020 зрители собираются с раннего утра

24 июня 75-я годовщина парада победителей на Красной площади в Москве
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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На Парад Победы в Донецке 2020 зрители собираются с раннего утраНа Парад Победы в Донецке 2020 зрители собираются с раннего утраФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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С самого утра потоки жителей Донецкой Народной Республики направляются на площадь Ленина - все хотят увидеть Парад Победы в Донецке 2020. Люди занимают места поближе к главной улице, по которой уже скоро пройдут военные и техника.

Дончане скупают цветы в Донецке Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Дончане скупают цветы в ДонецкеФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На Парад Победы в Донецке 2020 зрители собираются с раннего утра Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На Парад Победы в Донецке 2020 зрители собираются с раннего утраФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На Парад Победы в Донецке 2020 зрители собираются с раннего утра Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На Парад Победы в Донецке 2020 зрители собираются с раннего утраФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Возле сцены - по традиции, места для ветеранов Великой Отечественной войны. Их привозят ближе к началу Парада.

- Спасибо деду за победу! – сегодня слышно отовсюду.

На Парад Победы в Донецке 2020 зрители собираются с раннего утра Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На Парад Победы в Донецке 2020 зрители собираются с раннего утраФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На Парад Победы в Донецке 2020 зрители собираются с раннего утра Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На Парад Победы в Донецке 2020 зрители собираются с раннего утраФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Многие в этот день не могут удержать слез. Это слезы радости, гордости, вместе с тем и скорби за ушедшими. Парад Победы начнется ровно в девять часов.

На Парад Победы в Донецке 2020 зрители собираются с раннего утра Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На Парад Победы в Донецке 2020 зрители собираются с раннего утраФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Напомним, что военный парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне перенесен из-за коронавируса распоряжением Главы ДНР на 24 июня. Дата выбрана неслучайно - в этот день 75-я годовщина парада победителей на Красной площади в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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