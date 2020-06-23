Где отдыхают дончане, пока проезд в Седово закрыт

Пока курортный сезон в Седово не стартовал, дончане ищут альтернативные места для отдыха. Без сомнения, по всей территории Республики их не так уж и мало, вот только не каждый даже коренной житель Донецка знает, что всего в нескольких десятках километров от столицы можно искупаться в прозрачном водоеме и полюбоваться шикарными пейзажами.

Пока курортный сезон в Седово не стартовал, дончане ищут альтернативные места для отдыхаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Отдыхающих принимают не все

Первым делом мы решили отправиться в Нижнюю Крынку. Еще в советские времена на берегах реки Крынки были построены пансионаты и базы отдыха. Многие строения остались заброшенными, заросли сорняками, но некоторые продолжают принимать гостей и благоустраивать территорию.

Больше всего нам советовали заехать в базу отдыха «Икс» (название изменено). Указатели привели нас к воротам, открыть которые нам не удалось. На них надпись - «Закрыты на карантин». Через несколько минут на наш зов откликнулся мужчина.

Отдыхать на Крынку приезжают семьямиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Мы не работаем, - сказал он, предвидя вопрос. - Мне велено никого не впускать и самому к отдыхающим за ворота не выходить, так что простите.

Вся наша беседа велась через решетку... Странное ощущение, которое, откровенно говоря, вызывает дискомфорт. Ну а что поделаешь? На то и правила, чтобы их соблюдать, особенно если они «во благо». Управляющий выходить также отказался, в телефонном разговоре переадресовал нас к начальству в соседний поселок. Ехать нужно было еще 10 километров в одну сторону. Практически со стопроцентной уверенностью, что и начальство нас развернет, отказались от этой затеи и переехали на другую сторону реки.

Отдыхать на Крынку приезжают семьямиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бронируют на август

Остановились возле базы отдыха «Игрек» (название изменено). Перед ее воротами больше всего машин - девять легковушек и микроавтобус. С берега доносятся детские крики и смех. В беседках отдыхают компании. В общем - попали в самый разгар сезона. Администратор Ирина беспрерывно отвечает на телефонные звонки, с трудом успевая сделать глоток воды. Дождавшись свободной минуты, показывает нам территорию базы.

- Номеров у нас немного. Три люкса и пять «экономов». Люди приезжают отдохнуть на денек, покупаться в реке и побыть на природе, - говорит Ирина. - Люксы с удобствами в номере – тысяча рублей. Экономы - вдвое дешевле. Еще беседки сдаем в аренду. За день просим также тысячу рублей. Если компания больше 15 человек - за каждого следующего доплата 50 рублей.

Отдыхать на Крынку приезжают семьямиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Можно приехать к вам просто покупаться?

- Без проблем. 50 рублей с человека. Дети до 14 лет - бесплатно. Берег у нас хороший, есть плавучий мостик. Пляж и вход песчаный. Планировали привезти еще 15 тонн песка, но пока что из-за ситуации с коронавирусом пришлось отложить.

Ирина рассказывает, что в этом году отдыхающих намного больше. А звонков столько, что и ночью поспать не получается. Все из-за ограничений на границе. Люди ищут места для отдыха в пределах Республики.

Отдыхать на Крынку приезжают семьямиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- На июнь уже все расписано, на июль тоже забронировано. Есть буквально несколько свободных мест. Люди уже бронируют август.

Отдыхающих здесь действительно как на море. Молодежь, семьи с детьми, пенсионеры... Искупаться в жаркую погоду охота всем, мы - не исключение.

Кстати, стоит отметить, что по сообщению Республиканской санитарно-эпидемиологической станции ни один из водоемов Республики, кроме Азовского моря, не рекомендован для купания. Такие предупреждения не останавливают жителей, которых в знойную жару можно встретить практически у каждого пруда или реки.

Пока курортный сезон в Седово не стартовал, дончане ищут альтернативные места для отдыхаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Устраивают субботники по уборке берегов

В нескольких километрах от этих мест находится Монаховский карьер. Его называют по-разному – Семерка, Новый, Алмазный, Песчаный, Каменный... Промышленная разработка Монаховского месторождения песчаника началась еще в 1920-1930-х годах. Песчаник использовался для производства щебня и на бутовый камень. В 1950-х было создано Монаховское карьероуправление. В 1990-х годах оно было объявлено банкротом. Карьеры после остановки откачки воды затопили.

Это одно из излюбленных мест жителей соседних поселков. Нередко сюда приезжают из Донецка и других городов Республики. Несмотря на будний день, немало людей на берегу и сейчас. Для любителей заходить сразу в глубину – обрывы. Для тех, кому по душе плавный вход, - небольшой «детский островок».

Монаховский карьер называют по-разному – Семерка, Новый, Алмазный, Песчаный, Каменный...Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Если лечь на подстилку и закрыть глаза, можно ненадолго ощутить себя так, словно ты лежишь на морском берегу – отовсюду доносятся гул отдыхающих, музыка, которую включают в автомобилях, и плеск воды. Она, кстати, такая прозрачная, что видны пальцы на ногах, когда плывешь. Вокруг карьера – чудесные виды. Так и хочется пройтись по степи, наслаждаясь запахом шалфея, зверобоя и полевых цветов. Весной здесь поселились две пары лебедей, которые каждый день выписывали узоры на водной глади. К сожалению, как только людей стало больше, птицы улетели.

Пока курортный сезон в Седово не стартовал, дончане ищут альтернативные места для отдыхаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Берег карьера, несмотря на большое скопление отдыхающих, чистый. Местные пояснили нам, что нередко молодежь устраивает здесь челленджи по уборке территории.

- Ребята собираются группами по нескольку человек и приезжают на субботник. Это их благодарить нужно за чистоту, - поясняет Анатолий, житель Нижней Крынки. - Отдыхающие тоже стараются поддерживать порядок, мусор чаще всего вывозят. Но не обходится и без, извините за прямоту, «свиней». А где их не бывает? Всюду! Но таких мало.

БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ

Нашли на глубине экскаватор

Местные рассказывают немало легенд о Монаховском карьере. Одни говорят, что здесь в «секретном режиме» добывали золото. Другие уверяют, что на дне спрятаны клады с сокровищами. Но с этим местом связаны и более достоверные и при этом не менее интересные события.

Пока курортный сезон в Седово не стартовал, дончане ищут альтернативные места для отдыхаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Восемь лет назад - в 2012 году - на глубине 18 метров дайверы обнаружили затопленный экскаватор. Более вероятно, что его оставили при закрытии карьера перед затоплением. Целый год умельцы ремонтировали его под водой. И казалось, напрасный это труд, ведь мало кто мог поверить в успех задуманного. Но нет! Спустя год отремонтированный экскаватор своим ходом выехал на берег по илистому дну. Это событие освещали все местные издания и телеканалы.

Пока курортный сезон в Седово не стартовал, дончане ищут альтернативные места для отдыхаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На этом история не закончилась. Начались споры, кто же теперь владелец находки – дайверы или арендатор водоема? Как машина ценности экскаватор не представлял. А вот по цене металлолома его оценивали в двести тысяч гривен – 25 тысяч долларов по курсу на то время.

Не только Монаховский карьер привлекает отдыхающих. Многие едут на другие водоемы. Среди популярных - Амвросиевский. Нередко его называют «Донецкие Мальдивы» - из-за голубой воды и песчаных пляжей со светлым песком. Амвросиевский карьер - один из самых больших мергельных карьеров в Европе. В некоторых местах глубина, уходящая под воду, может достигать 25 метров.

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