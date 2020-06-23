Накануне Парада Победы Глава ДНР предостерег Украину от силового сценария решения конфликта в Донбассе

Накануне Парада Победы Глава ДНР Денис Пушилин предостерег Украину от силового сценария решения конфликта в Донбассе.

- Хочу предостеречь все военно-политическое руководство Украины от принятия опрометчивых решений в военной сфере, последствия которых будут целиком и полностью на их совести. Обращаюсь к президенту Владимиру Зеленскому: примите все необходимые меры. Вы в состоянии контролировать ситуацию на линии соприкосновения, что подтверждается некоторым снижением количества обстрелов нашей территории в нужные вам периоды, – отметил Пушилин.

Он подчеркнул, что с 20 июня ВСУ выпустили по территории Республики в общей сложности более 300 мин и снарядов, в результате чего получили повреждения 42 объекта гражданской инфраструктуры, три человека были ранены. А 22 июня погиб 45-летний житель Донецка.

- Официальный Киев с упорством, достойным лучшего применения, продолжает делать ставку на реализацию силового сценария, - сказал Глава ДНР.

Он добавил, что сейчас в ДНР завершается подготовка к военному параду, посвященному 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

- Не сомневаюсь, что это событие, имеющее особое значение не только для каждого патриота Республики, но и всех жителей постсоветского пространства, является костью в горле у представителей «партии войны» на Украине, – отметил Пушилин. - В связи с этим хочу предостеречь всех, кто входит в военно-политическое руководство Украины, от принятия опрометчивых решений в военной сфере, последствия которых будут целиком и полностью на их совести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фоторепортаж: В Донецке прошла акция «Кораблики памяти»

Больше ста участников акции запустили кораблики в Кальмиус (подробнее)