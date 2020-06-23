2020-06-23T10:32:29+03:00
Политика

Накануне Парада Победы Глава ДНР предостерег Украину от силового сценария решения конфликта в Донбассе

Денис Пушилин предупредил, что защитники Республики готовы ответить на любые агрессивные действия украинской армии
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Денис Пушилин отметил, что подготовка к параду не снижает боеготовности Народной милиции. Фото: denis-pushilin.ruДенис Пушилин отметил, что подготовка к параду не снижает боеготовности Народной милиции. Фото: denis-pushilin.ru
Изменить размер текста:

Накануне Парада Победы Глава ДНР Денис Пушилин предостерег Украину от силового сценария решения конфликта в Донбассе.

- Хочу предостеречь все военно-политическое руководство Украины от принятия опрометчивых решений в военной сфере, последствия которых будут целиком и полностью на их совести. Обращаюсь к президенту Владимиру Зеленскому: примите все необходимые меры. Вы в состоянии контролировать ситуацию на линии соприкосновения, что подтверждается некоторым снижением количества обстрелов нашей территории в нужные вам периоды, – отметил Пушилин.

Он подчеркнул, что с 20 июня ВСУ выпустили по территории Республики в общей сложности более 300 мин и снарядов, в результате чего получили повреждения 42 объекта гражданской инфраструктуры, три человека были ранены. А 22 июня погиб 45-летний житель Донецка.

- Официальный Киев с упорством, достойным лучшего применения, продолжает делать ставку на реализацию силового сценария, - сказал Глава ДНР.

Он добавил, что сейчас в ДНР завершается подготовка к военному параду, посвященному 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

- Не сомневаюсь, что это событие, имеющее особое значение не только для каждого патриота Республики, но и всех жителей постсоветского пространства, является костью в горле у представителей «партии войны» на Украине, – отметил Пушилин. - В связи с этим хочу предостеречь всех, кто входит в военно-политическое руководство Украины, от принятия опрометчивых решений в военной сфере, последствия которых будут целиком и полностью на их совести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фоторепортаж: В Донецке прошла акция «Кораблики памяти»

Больше ста участников акции запустили кораблики в Кальмиус (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Донбассе десантник из 25-й бригады ВСУ тяжело ранен из-за взрыва неисправной ПТУР
На Украине заместителя мэра Славянска судят за сепаратизм
В ЛНР от электроудара погиб 18-летний парень, который забрался на высоковольтную опору
На Украине мошенники присвоили миллионы гривен умерших в ДНР людей
Коронавирус в ДНР: В Республике еще 12 жителей вылечились от COVID-19
Жителей Луганска 24 июня повезут на автобусах на торжества в парк «Патриот»
Защитники ДНР ликвидировали солдата 79-й бригады ВСУ, от огня которого погиб житель Донецка
Погода в Луганске на день: 23 июня местами гроза и до 30 градусов тепла
Погода в Донецке на день: 23 июня будет малооблачно, гроза и до +30 градусов
Во всех городах ДНР провели акцию «Свеча памяти» ко Дню начала Великой Отечественной войны
В День памяти и скорби жители Донецка пустили по Кальмиусу 200 бумажных корабликов со свечами
В годовщину начала Великой Отечественной украинские боевики обстреляли Донецк
На Донецком море волонтеры благоустраивают пляж
Глава ДНР вручил ключи от квартиры в Новоазовске молодым врачам, потерявшим жилье во время обстрелов
Погода в Донецке на неделю: Жара сохранится до выходных, в первой половине - дожди и грозы
Вернувшихся из Украины в ДНР ждет обязательная обсервация
Украинская полиция подозревает бойцов ВСУ в убийстве семьи в Станице Луганской
От коронавируса в ЛНР за сутки не умер ни один человек
Украина подтвердила готовность пропускать жителей из ДНР через линию разграничения
Украинские боевики за сутки обстреляли семь городов и сел
От коронавируса в ДНР за сутки умерло два человека
В ДНР открыли пропускной пункт «Еленовка»