Фоторепортаж: В Донецке прошла акция «Кораблики памяти»

В столице Донецкой Народной Республики прошла акция «Кораблики памяти». Ежегодно 22 июня дончане запускают в Кальмиус кораблики в честь воинов Великой Отечественной войны.

- Наша основная задача не забывать, как подвиг наших прадедов, так и подвиг тех, кто сейчас стоит на рубежах нашей Республики, - говорит представитель центрального штаба Общественной Организации «Молодая Республика» Максим Роганов. - Эта акция проходит у нас ежегодно, и в ней с большим удовольствием участвуют люди. Особенно часто приходят вместе с детьми, всей семьей, это помогает сплотиться и вспомнить нашу историю.

В Донецке прошла акция в честь воинов Великой Отечественной войныФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке прошла акция в честь воинов Великой Отечественной войныФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

По ежегодной традиции, запуск корабликов проходил под звучание поэтических произведений, посвященных любви к Родине и патриотизму. На этот раз все кораблики были в цветах флага России.

В Донецке прошла акция в честь воинов Великой Отечественной войныФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Традиция запуска корабликов в этот день произошла из-за одной легенды:

В Донецке прошла акция в честь воинов Великой Отечественной войныФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«Как известно, по всей стране 21 июня 1941 года проходили выпускные вечера и выпускники утром 22 июня, так и не успели встретить рассвет, так как объявили о начале войны. В спектакле у выпускников, встречавших рассвет на Графской пристани в Севастополе, в руках были бумажные кораблики, на которых они написали свои желания и мечты, а после хотели запустить их в море, но так и не успели. Многие, так никогда больше и не смогли этого сделать…»

В Донецке прошла акция в честь воинов Великой Отечественной войныФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Этим же вечером возле монумента «Твоим освободителям, Донбасс» активисты, поддержав инициативу севастопольцев, зажгли «свечами памяти» надпись «ПОМНИМ!».

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