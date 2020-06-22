ДНР открыла границы с Россией: кому разрешен въезд и выезд

Глава ДНР Денис Пушилин внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Текст документа опубликован на официальном сайте руководителя государства. Теперь жители ДНР могут выезжать в Россию. Но не все.

Согласно поправкам, выезд в Россию разрешен людям, которые имеют российское гражданство независимо от наличия постоянной или временной регистрации на территории РФ.

Выезд разрешен и организованным группам для получения российского паспорта. Ранее на некоторое время такие поездки были временно приостановлены.

Также выезд с территории ДНР в РФ разрешен водителям, которые осуществляют грузовые перевозки и гражданам, которые имеют уважительную причину.

- Служебная командировка, необходимость экстренного лечения, тяжелая болезнь или смерть близкого родственника, проживающего за пределами территории Донецкой Народной Республики (при предъявлении документа, подтверждающего степень родства), - говорится в тексте документа. – При наличии иных вынуждающих обстоятельств решение о выезде принимается Штабом.

Один из самых важных вопросов – ждет ли жителей, выехавших в Россию обязательная самоизоляция по возвращению обратно в Республику?

В документе говорится, что для граждан, которые отправились в Российскую Федерацию и в этот же день вернулись в ДНР находиться на домашней самоизоляции не нужно.

Также, утром 22 июня, ДНР и Украина открыли контрольно-пропускные пункты «Еленовка» и «Новотроицкое» (соответственно) на линии разграничения. Сперва пропускать решили желающих выехать на украинскую сторону. Уже с 25 числа планируют пропуск въезжающих с территории незалежной в Республику по спискам, которые будут составляться в Межведомственном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

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