«Кому разрешено пересекать границу с Россией, ЛНР и Украиной»: Денис Пушилин внес изменения в Указ «О режиме повышенной готовности»

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин внес изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности». Текст документа опубликован на официальном сайте руководителя государства.

Для граждан, которые отправились в Российскую Федерацию и в этот же день вернулись в ДНР находиться на домашней самоизоляции не нужно.

Согласно поправкам, выезд в Россию разрешен людям, которые имеют российское гражданство независимо от наличия постоянной или временной регистрации на территории РФ.

Выезд разрешен и организованным группам для получения российского паспорта.

В ЛНР могут поехать те, кто имеет временную или постоянную регистрацию на территории Луганской Народной Республики.

Также выезд с территории ДНР в РФ и ЛНР разрешен водителям, которые осуществляют грузовые перевозки и гражданам, которые имеют уважительную причину:

- Служебная командировка, необходимость экстренного лечения, тяжелая болезнь или смерть близкого родственника, проживающего за пределами территории Донецкой Народной Республики (при предъявлении документа, подтверждающего степень родства), - говорится в тексте документа. – При наличии иных вынуждающих обстоятельств решение о выезде принимается Штабом.

Что касаемо пересечения линии разграничения, в Указе говорится о том, что с 22 июня ежедневно с 9.00 до 18.00 разрешен выезд граждан через пункт пропуска «Оленовка» на территорию ДНР, временно находящуюся под контролем государства Украина.

- При условии обязательного подписания уведомления о невозможности въезда (возвращения) до улучшения эпидемической обстановки.

А с 25 июня появится возможность въезда на территорию ДНР для людей, которые имеют гуманитарные или другие вынужденные обстоятельства и в соответствии со списком граждан, утвержденных Штабом.

24 июня с 5.00 до 23.00, в связи с проведением парада Победы, приостанавливается действие запрета на проведение массовых мероприятий.

Кроме этого, Денис Пушилин поручил Межведомственному штабу до 1 июля предоставить план поэтапного смягчения ограничительных мер по пересечению Государственной границы Донецкой Народной Республики.

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