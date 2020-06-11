«Помогала другим и никогда не думала, что сама буду просить о помощи!» Дончанка сражается со смертельным недугом

Дончанка Светлана Сафронова известна многим в Донецке и за его пределами. Этот человек когда-то основал в соцсетях группу «Взаимовыручка в Донецке» и самостоятельно ее администрировал, чтобы те, кому нужна помощь в военной Республике, были услышаны. Она никогда не могла пройти мимо чужой боли или просьбы, активно принимала участие в судьбах других людей. А сколько на ее счету спасенных животных!

А затем заболела сама…

На какие-то странные уплотнения в груди она сначала даже не обратила внимание, но эти узлы не проходили. Первая мысль – о дочке и внучке, которым она так нужна. А затем уже о себе. Поход в больницу принес неутешительные вести. После биопсии 62-летней Светлане поставили диагноз – рак груди.

Даже когда узнала диагноз, она сразу подумала не о себе, а о дочери с внучкой. Фото: Светланы Сафроновой

- А всего лишь три дня назад всё было нормально. Ну, как нормально... В привычном образе жизни, к которому старалась приспособиться и жить, как получается. Более-менее получалось, пусть и с определённой долей периодической тревоги о том, как выжить, и в этом - и материальное, и моральное. Тяжело, но жить можно. А потом всё изменилось, - признается Светлана.

Новая реальность обернулась такими тратами, к которым семья Светланы была не готова. Сама Света на пенсии, на Украине пенсию не оформляла, а из «добытчиков» в семье только дочка-бюджетница, которая самостоятельно воспитывает ребенка. Но ее зарплаты и так не хватает на жизнь, о походах по больницам говорить не приходится.

- Рентген, УЗИ, биопсия – все платно. А ведь это только начало! Потребуется дорогостоящее лечение, а у меня никаких сбережений нет, - с отчаянием говорит Светлана.

У Светланы нет карты Сбербанка РФ, а ее пенсионная карта не годится для перечислений. Но на помощь женщине откликнулись дончане, которым сама Света раньше помогала не раз.

Помочь Светлане Сафроновой можно, перечислив деньги на карту Сбербанка РФ:

Сбербанк Россия 4276 5200 1738 4823 Виктория Николаевна П. Приписка «для Светланы Саф»

Желающие также могут помочь Светлане непосредственно в Донецке, связавшись для этого по телефону с дончанкой Викторией Ивановой: +38 071 367 10 64

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