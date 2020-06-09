В ДНР отреагировали на открытие Украиной КПП в Донбассе в одностороннем порядке

Сегодня украинская в одностороннем порядке заявила о возобновлении двух пропускных пунктов в Донбассе. Представители незалежной отметили, что при въезде на подконтрольную правительству Украины территорию с гражданами будет проводиться температурный скрининг, а при пересечении границы граждане должны дать согласие на обязательную самоизоляцию.

Некоторые жители тут же стали узнавать – насколько это достоверная информация и действительно ли возобновится поток людей через блокпосты.

- Лично мое мнение - слишком рано открывать границы. Это может быть опасно, так как неизвестно что на той стороне с коронавирусом, - говорит соседка, которая за пенсией и до всей ситуации с коронавирусом в незалежную не ездила. – Сейчас как поедут и все по новой завертится, а ведь только все стабилизировалось. Рано все же – рано!

- Да не переживайте вы так. Это ж они заявили об открытии – на той стороне. Наши об открытии границ ничего не говорили, - отвечает ей другая (за своими выплатами она ездила в Мариуполь к сестре, но последние месяцы без «пенсионных тур-поездок» пошли лишь на пользу – здоровье сохранней).

Как знала. К этому времени появилось заявление штаба по предупреждению завоза и распространения Covid-19 о работе контрольно-пропускных пунктов в Донбассе.

- В последнее время в социальных сетях все чаще встречается информация об открытии контрольно-пропускных пунктов между ДНР и Украиной. Обращаем внимание, что такие сообщения не что иное, как провокация, призванная дестабилизировать обстановку в Донецкой Народной Республике. Открыть границу в одностороннем порядке невозможно, - говорится в заявлении.

Также в штабе отметили, что на подконтрольной Украине территории уровень тестирования на коронавирус крайне низкий. По этой причине дать точную оценку эпидемиологической ситуации на «той стороне» - нельзя.

- Если опираться на официальные данные, то, например, по состоянию на утро 9 июня, в Донецкой области зарегистрировали всего 235 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Но накануне была вспышка в Славянске – там уже 54 заболевших. Кроме того, начали «случайно» выявлять инфицированных бессимптомных носителей в приграничных городах, например, в Курахово и Украинске, где ранее не было заболевших. Поэтому для защиты граждан ДНР от заражения Covid-19, мы вынуждены оставить границу с Украиной закрытой.

В штабе подчеркнули, что для открытия границ должна быть уверенность в безопасности для граждан.

- Открытие КПВВ без каких-либо ограничений неизбежно приведет к большому скоплению людей, долгому ожиданию в очередях и, как следствие, вспышкам заболевания. После согласования всех деталей на Минской площадке дата и порядок работы КПВВ будут обнародованы.

Напомним, ранее сообщалось что в Донецкой Народной Республике за все время выявили 718 случаев коронавируса по состоянию на утро 9 июня. Их этого числа выздоровели и были выписаны из больниц 169 человек. Лечение продолжает 521 пациент.

Тем временем в Республике действуют меры по предотвращению распространения коронавируса. Введен масочный режим в магазинах, заведениях и общественном транспорте.

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