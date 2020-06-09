Коронавирус в ДНР, последние новости на 9 июня 2020 года: что известно на данный момент

Коронавирус в ДНР выявили еще у 14 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- В Республике, согласно проведенным исследованиям 8 июня, выявлено 14 новых случаев заболевания Covid-19, - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди зараженных 12-летний ребенок и три медика.

- Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у лиц контактных с заболевшими ранее, - рассказывают в Минздраве Республики. - В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

В здравоохранительном учреждении Донецкой Народной Республики сообщили, что по результатам двух отрицательных тестов выписано 2 человека. Кроме этого, зарегистрирован один летальный случай – мужчина 49 лет.

За все время коронавирусная инфекция в ДНР была зафиксирована у 718 жителей Республики. Из этого числа 169 человек выздоровели и были выписаны из больницы. Лечение продолжают 521 пациент. Зарегистрировано 28 летальных случаев.

- Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, - обратились к жителям государства в министерстве здравоохранения Республики.

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