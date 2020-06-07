Коронавирус в ДНР, последние новости на 7 июня 2020 года: Что известно на данный момент

За все время коронавирус в ДНР зарегистрировали у 695 человек.

- Согласно проведенным исследованиям 6 июня, выявлено двадцать три новых случая заболевания COVID-19. Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у лиц контактных с заболевшими ранее. Среди новых случаев инфицирования один ребенок и два медработника. Сейчас состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - прокомментировали в пресс-службе Минздрава.

Помимо этого, зарегистрировано два летальных случая от коронавирусной инфекции. Умерли мужчина в возрасте 54 лет и женщина в возрасте 83 лет.

Сейчас в инфекционных стационарах на лечении от коронавируса находится 501 пациент. 167 человек выписали, еще 27 умерли.

- Заболевание новой инфекцией тяжелее протекает при болезнях сердца, сахарном диабете, серьезных нарушениях иммунной системы и хронических заболеваниях легких. Также оно тяжело лечится у людей старше 60 лет, - рассказала «Комсомолке» министр здравоохранения Республики Ольга Долгошапко.

Сейчас показатель летальности от коронавируса COVID-19 в пределах 3-3,5 процентов. Практически на таком же уровне, как от свиного гриппа (H1N1). В этом году от пневмоний, вызванных H1N1, в ДНР умерло тридцать три человека.

Минздрав напоминает о важности соблюдения профилактических мер: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В ДНР продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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