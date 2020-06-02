Министр строительства и ЖКХ ДНР Сергей Наумец – об уплате за «коммуналку»: Мы рассчитываем на сознательность наших жителей

Год назад украинские энергетики грозились оставить Донбасс без питьевой воды. Тогда из-за долга за электроэнергию они не продлили каналу Северский Донец-Донбасс договор. Кроме угроз отключить компанию «Вода Донбасса» от напряжения, Украина более пяти месяцев не платила зарплату ее работникам.

Задолженность Киева перед почти семью тысячами сотрудников предприятия, работающими на территории Донецкой Народной Республики, составляла свыше 250 миллионов рублей. Водой из основной артерии региона пользуются больше 3 миллионов жителей по обе стороны линии разграничения. В интервью «Комсомольской правде» министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Сергей Наумец рассказал о судьбе компании «Вода Донбасса» и многом другом.

ЗА «КОММУНАЛКУ» ПЛАТЯТ 70 ПРОЦЕНТОВ ЖИТЕЛЕЙ

- Развалить «Воду Донбасса» не дало Правительство ДНР, оно своевременно вмешалось в ситуацию, - рассказывает Сергей Сергеевич. - В прошлом году на зарплату сотрудникам компании было выделено 355 миллионов рублей. В этом – уже больше 90 миллионов.

В Республике тариф на водоснабжение невысокий (ниже, чем в Украине). А из-за эпидемии коронавируса сборы компании упали – за воду сейчас платят чуть больше 70 процентов жителей. Водоснабжающему предприятию не хватает собранных средств на выплату зарплаты своим сотрудникам. Дабы выделенные из бюджета Республики деньги дошли до каждого работника «Воды Донбасса», их перечисляют на карточки Центрального республиканского банка.

Восстановительные работы продолжаютсяФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- А какая сейчас в целом ситуация с оплатой жителями коммунальных услуг?

- Во время действия режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Глава ДНР Денис Пушилин старается сделать все возможное, чтобы смягчить негативные последствия, вызванные складывающейся обстановкой. Своими указами он предписал коммунальным предприятиям предоставлять жилищно-коммунальные услуги непрерывно и не взыскивать задолженности с жителей и юрлиц за несвоевременную оплату до конца 2020 года.

При этом хочу обратить внимание, что коммунальная сфера и работники жилищно-коммунальных предприятий точно также оказались заложниками сложившейся ситуации, как и все другие. У нас тарифы за услуги ЖКХ ниже, чем в Украине. Из-за пандемии коронавируса уровень платежей значительно снизился. Это негативно сказалось на деятельности коммунальных предприятий. Сейчас средств едва хватает на выплату зарплаты сотрудникам. Из-за этого сокращаются и объемы запланированных работ. У предприятий не хватает денег на замену сетей, капремонт крыш на многоэтажках и остекление. Жители могут повлиять на процесс подготовки к осенне-зимнему периоду! Мы рассчитываем на сознательность наших граждан.

ВЫВЕЗЛИ БОЛЬШЕ 600 СТИХИЙНЫХ СВАЛОК

- Что сделано за двухмесячник по благоустройству?

- Коммунальные службы городов и районов вывезли больше 600 несанкционированных свалок, привели в порядок улицы, дворы, парки, скверы, кладбища и братские могилы. Выкрашены детские площадки, высажено больше 250 тысяч цветов (в основном – донбасских роз), 19 тысяч деревьев. Деревьев этой зимой из-за налипания снега у нас пострадало много.

Кроме того, привели в порядок 113 километров берегов и пляжей. Это касается реки Кальмиус и других водоемов, куда жители выезжают отдыхать.

Еще недавно многоэтажки на печально известной улице Стратонавтов в Донецке выглядели так. Сейчас в них доклеивают обои. Жители изъявили желание вернуться в свои квартиры с видом на бывший аэропортФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Как прошло хлорирование воды в Донецке?

- Сейчас за счет комбинированной очистки и дезинфекции сетей в краны дончан вода поступает чистой и качественной. Обеззараживание водопроводов – это профилактика распространения инфекционных заболеваний. Кроме того, недавно мы опробовали инновационный метод дезинфекции воды на российской установке Аквахлор, где в качестве реагента применяют поваренную соль. Этот метод обеззараживания питьевой воды экологически чистый.

ЗАКУПИЛИ БОЛЬШЕ СТА НОВЫХ КОММУНАЛЬНЫХ МАШИН

- Недостаточное благоустройство городов нередко оправдывают нехваткой техники. Что министерство делает в этом направлении?

- В прошлом году мы оплатили больше ста специализированных коммунальных машин. Большая часть уже доставлена в Республику и передана городам. Еще тридцать (заводу-производителю потребовалось время для их оснащения дополнительным навесным оборудованием) получим до 1 июля. Это та техника, которая не обновлялась на протяжении десяти лет. В основном - экскаваторы, комбинированные дорожные машины, водовозы, автовышки и мусоровозы.

Канал Северский Донец - Донбасс останавливался один раз за все время - летом 2014-го во время сильных обстрелов. Если сейчас обесточить насосные и фильтровальные станции, то это может обернуться экологической катастрофой. Фото: Вода Донбасса

- В Донецке во Дворце пионеров изношенные теплосети меняли бестраншейным методом.

- Там было много порывов каждый год. Российской компании на выполнение этих работ понадобилось чуть больше месяца. Дворец пионеров был обеспечен теплом вовремя.

Апробировать бестраншейный метод решил Глава ДНР Денис Пушилин. Это позволило не перекрывать движение на проспекте Садовом в центре города. Трубы теплоснабжения были смонтированы без вскрытия асфальта, что не доставило неудобств автолюбителям и позволило избежать заторов.

Этот инновационный метод мы применили и на улице Огородной в Донецке во время замены канализационного коллектора. Работы были выполнены качественно, посмотрим, как новые сети будут служить.

- Какие планы на этот год?

- Построить больше десяти километров водоводов, сделать капитальные ремонты крыш на 122 многоэтажках, а также восстановить 194 лифта. Это будет утверждено на ближайшем заседании Правительства. Уже сейчас готовим проектно-сметную документацию, поскольку лето пролетает быстро.

На сегодня в централизованном водоснабжении нуждаются больше 10 тысяч человек в Шахтерском районе. Пока они пользуются водой из колодцев. Планируем, что к осени в их домах уже будет вода.

Что касается капремонтов крыш, то адреса многоэтажек разместим на сайте Минстроя. Если окажется, что их не проводят, то жители смогут позвонить на нашу горячую линию (телефоны: +38 062 334 98 11; +38 071 308 49 11). Мы выедем на проверку, и, если будет необходимо, за это накажем.

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