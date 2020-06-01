Погода на июнь 2020 в Донецке: Начало месяца будет дождливым, а потом придет жара
Весна в столице Донецкой Народной Республики была своеобразной – достаточно холодной. У многих возникает вопрос: лето будет не теплым или же наступит знойная жара?
По прогнозам синоптиков, погода в июне 2020 в Донецке будет теплой. Правда, начало месяца будет немного дождливым.
Первый день лета пройдет без осадков - +11° +22°.
2 июня ожидается дождь.
- Этот день в Донецке будет облачным - утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера, - говорят синоптики. – Днем ожидается мелкий дождь, к вечеру он станет сильнее.
В среду и четверг (6-7 июня) предварительно погода будет ясной - +11° +22°.
А вот с пятницы по воскресенье (с 5 по 7 июня) синоптики прогнозируют дожди. Температура воздуха в эти дни будет колебаться от +11° +25°
Уже со второй недели месяца погода привнесет в Донецк жару. Температура воздуха будет доходить до +31°.
Синоптики прогнозируют, что в июне 2020 будет семь дождливых дней и 23 солнечных.
Стоит отметить, что прогноз синоптиков не всегда сбывается. Погоде свойственно менять настроение. Такой уж у нее характер.
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ИСТОЧНИК KP.RU